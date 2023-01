Podijeli :

Izvor: CHUTTERSNAP/UNSPLASH/ILUSTRACIJA

Pomoć na cesti Njemačkog autokluba (ADAC) lani je pozvana 1038 puta zbog ukradenih katalizatora – znatno češće nego prethodnih godina. Iz udruge su rekli da su pogođena starija vozila s benzinskim motorima kod kojih je katalizator lako dostupan, uglavnom na središnjem dijelu podnice automobila.

Lopovi ciljaju na skupe plemenite metale kao što su platina, paladij i rodij u katalizatorima. Plemeniti metali nalaze se u svakom katalizatoru. Doduše, samo u vrlo malim količinama – ali i oni donose mnogo novca: kilogram rodija, na primjer, stoji više od 400.000 eura i znatno je vrjedniji od zlata.

U 2018. ADAC-ova patrola na cesti zabilježila je 77 ukradenih katalizatora, sljedeće godine 169, u 2020. godini izbrojano je 420 ukradenih katalizatora, u 2021. godine 959, piše Revija HAK.

Navodno su uvjeti za kradljivce u starijim Astrama, Priusima i Poloima pokazali idealnima, kažu u ADAC -u. U novijim vozilima katalizator je montiran blizu motora kako bi brže postigao radnu temperaturu nakon paljenja, i mnogo ga je teže ukloniti.

Ovi modeli su posebno pogođeni krađom:

VW Polo III (godine proizvodnje od 1994. do 2001.)

Opel Astra G (od 1998. do 2005.)

Toyota Prius III (od 2009. do 2016.)

Mitsubishi Carisma (od 1995. do 2004.)

Mitsubishi Space Wagon (od 1998. do 2002.)

Seat Arosa

VW Lupo

Honda Jazz

