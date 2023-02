BMW-a ni na mapi: Ovi auti najčešće sudjeluju u prometnim nesrećama u Hrvatskoj

Podijeli :

Izvor: Davor Visnjic/PIXSELL

Svakog dana možemo čitati vijesti o prometnim nesrećama na našim cestama, a nerijetko jedna takva završi i sa smrtnim posljedicama. U javnosti vrijedi uvriježeno mišljenje kako su za najviše nesreća krivci vozači BMW-a, pa nas je zanimalo je li tome uistinu tako.

U petak se Hrvatskom proširila snimka prometne nesreće u kojoj su sudjelovali maloljetnici, jedan kao vozač, a drugi kao suvozač. Zbog prebrze vožnje, bez vozačke dozvole, izgubili su kontrolu nad vozilom. Epilog? Vozač je zadobio teške, a suvozač lakše ozlijede. Nekoliko dana ranije su mladići u BMW-u divljali po skijalištu Platak, zapeli u snijegu te se potom sukobili s pripadnicima HGSS-a.

Nažalost, da ovakve prometne situacije nisu izuzetak dokazuju i podaci Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) koji kažu da su, prema preliminarnim podacima, u 2022. godini evidentirali 32.562 prometne nesreće, od kojih su 2.820 bile teške prometne nesreće. U 243 prometne nesreće, smrtno je stradalo 275 osoba, a dobra je vijest da je to 17 osoba manje u odnosu na 2021. godinu.

Najoštećeniji automobili

No ovdje ćemo se držati samo razbijenih automobila. Nije tajna da Hrvatska ne stoji najbolje kada je u pitanju sigurnost na cestama. Potvrđuje to i istraživanje carVerticala, platforme za provjeru povijesti automobila koje kaže da smo po broju oštećenih automobila sedmi u Europi. Gori od Hrvatske su redom, Poljska, Litva, Slovačka, Češka, Mađarska i Rumunjska, dok iza nas top deset zatvaraju Latvija, Ukrajina i Rusija. Valja napomenut kako je ovo istraživanje provedeno od od lipnja 2020. do lipnja 2021.

Istraživanje je provedeno na razini 17 europskih zemalja i to tako da su koristili broj šasije (VIN), koji otkriva informacije o svakoj nesreći u kojoj je vozilo sudjelovalo, bilo kakva oštećenja, koliko su iznosili popravci, i ostalo. Drugim riječima, moguće je da je neko vozilo oštećeno, ali nije prijavljeno, niti popravljano, ili je pak popravljano u “kućnoj radinosti”.

Otišao po rabljeni BMW u Njemačku i umalo ostao prevaren: Evo gdje vrebaju zamke Kako kupiti auto u Njemačkoj? Detaljni vodič uz koji je nemoguće pogriješiti

Ovo je važno imati na umu kada uzmemo u obzir sljedeću informaciju, a to su najčešće oštećeni automobili među kojima prednjači Lexus, i to modeli GS, CT i NX. No pravi razlog ovako visokog plasmana Lexus vjerojatno treba tražiti u činjenici da se njihovi vlasnici najčešće za svako oštećenje i kvar obraćaju upravo ovlaštenim serviserima.

Nakon Lexusa, slijedi Subaru s modelima Forester, Legacy i Outback, zatim Jaguar s modelima XF, XJ i XE, dok je na četvrtom mjestu BMW sa serijama 3, 5 i X5. Top pet zaokružuje Dacia s najoštećenijim modelima Sandero, Duster i Logan. Spomenimo i najmanje oštećene marke prema ovom istraživanju, a to su redom Fiat, Citroen, Peugeot, Opel i Nissan.

Autori istraživanja napominju da je jedan od razloga i taj što potonje marke proizvode i slabije automobile, odnosno da snaga vozila igra veliku ulogu u broju zabilježenih oštećenja. Logično oni vozači s “težom nogom na gasu” prije će odabrati one automobile koji se nalaze u skupini oštećenijih.

Dodajmo ovoj analizi i jednu zanimljivost, a to je da se u 2022. godini najveći procijenjeni račun za popravak odnosio na Ferrari 812 Superfast, s nevjerojatnim iznosom od gotovo 300.000 eura koje je vlasnik, ili osiguranje, moralo isplatiti.

Koji su automobili najčešće sudjelovali u sudarima?

No kakva je situacija u Hrvatskoj kada su u pitanju oštećena vozila. Prema podacima MUP-a, vozila koja su najčešće sudjelovala u prometnim nesrećama na našim cestama u 2022. godini su vozila marke Volkswagen. Među njima su najčešće u nesrećama sudjelovali modeli Golf, Passat te Polo.

Nakon VW-a slijedi Opel kod kojeg prednjače modeli Astra, Corsa i Insignia, a tri marke koje su najčešće sudjelovale u prometnim nesrećama zatvara Renault s modelima Clio, Megane i Twingo. Ipak, to ne znači da su vozači tih vozila i najlošiji ili najagresivniji jer, kako su nam potvrdili iz MUP-a, podaci se odnose na sve sudionike prometnih nesreća, neovisno o krivnji vozača.

Još jedan, vjerojatno i najvažniji, razlog zašto su ova vozila u vrhu po broju prometnih nesreća je u njihovoj zastupljenosti. Odnosno, to su i najčešći automobili koji se mogu sresti na našim ulicama. To potvrđuje i brojka prodanih novih vozila u 2022. godini gdje VW drži vrh ljestvice s udjelom tržišta od gotovo 12 posto i 5.288 prodanih automobila. Opel je na četvrtom mjestu s udjelom tržišta od 7,46 posto, dok je Renault šesti s udjelom od 5,92 posto.

Kao što možemo vidjeti iz policijske statistike, marka BMW nije među prve tri po broju najčešćih sudionika prometnih nesreća, no na europskoj ljestvici najoštećenijih automobila nalazi se na visokom četvrtom mjestu. No razloge isto tako treba tražiti u njihovoj zastupljenosti, pa je tako riječ o luksuznoj marci koja ima udjel na tržištu od 2,62 posto, što ga stavlja na 15. mjesto najprodavanijih modela u 2022. godini.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Filipinka otkriva kako od hrvatske plaće uzdržava obitelj: Ostane mi i džeparac Najbolja hrana za seks: Ovih 20 namirnica povećavaju izdržljivost u krevetu