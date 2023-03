Hoćemo li zbog električnih automobila imati niža ograničenja brzine na cestama?

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Električni automobili opremljeni su brojnim sigurnosnim značajkama, ali svejedno predstavljaju rizik za sigurnost u prometu, ponajviše zbog svoje težine.

U kolumni koju je objavio američki Institut za sigurnost na autocestama (IIHS), stoji kako velika masa električnih automobila predstavlja povećani sigurnosni rizik za sudionike u prometu i da je potencijalno rješenje za izbjegavanje tragičnih nesreća – niže ograničenje brzine.

Autor studije primjećuje da je, kada su počeli testirati električna vozila 2011., svima glavno pitanje bilo predstavljaju li te ogromne baterije opasnost od zapaljenja. Ali sada je težina postala bitnija briga od požara, iako je gašenje plamena električnih vozila i dalje izazov.

Krajem prošle godine, IIHS je pokazao svoju zabrinutost zbog težine električnih vozila kao što je novi Hummer EV koji teži nevjerojatnih 4,5 tona.

Dobro za one unutra

Nakon 55 simuliranih sudara električnih automobila, IIHS nije imao nijedan ozbiljan požar, te je ovaj rizik puno manji nego što mnogi misle. Također je istina da je daleko manja vjerojatnost da će se teška vozila prevrnuti i otkotrljati, a posjedovanje teškog automobila znači da je manja vjerojatnost da ćete se ozlijediti u sudaru.

Ali kada ta nesreća uključuje drugog sudionika u prometu, te druge osobe suočavaju se s većim rizikom od ozljeda nego što bi inače bile. “Kada se dva vozila sudare, teže vozilo gura lakše unatrag, što rezultira većim silama na ljude u lakšem vozilu i manjim silama na ljude u težim vozilima”, napominje potpredsjednik IIHS-a, Raul Arbelaez.

Možemo se tek zapitati koliko teško vozilo može biti opasnije za pješaka ili biciklista. Arbelaez dodaje da je IIHS proveo dva testa 2018. koji su dokazali da povećana težina i veličina mogu ozbiljno utjecati na ishod sudara. U tim testovima, vozila koja su bila dobra u pojedinačnom testiranju pokazala su se lošima kada su se sudarila s većim vozilima.

Pješaci i biciklisti u posebnoj opasnosti

Također, Arbelaez ističe da “velika vozila doista predstavljaju veću prijetnju pješacima i biciklistima, ali to je uglavnom zbog njihove visine i oblika, koji utječu i na vidljivost i na to hoće li osoba biti oborena na tlo pri udaru.” S druge strane, ako dodatna težina električnog vozila dovede do duljeg zaustavnog puta, smrtnost pješaka i biciklista mogla bi nastaviti rasti.

Studija također ističe koliko brzo električna vozila mogu ubrzati. Ogromni Hummer EV može ubrzati do 100 km/h za samo tri sekunde, ali čak i slabiji modeli mogu vas prikovati za sjedalo dok kreću s mjesta. Naravno, Arbelaez nije protiv elektrifikacije i priznaje da “postoje dobri razlozi za nju”, dodajući da težina električnih vozila neće poništiti dobitke u automobilskoj sigurnosti, ali razvoj će zahtijevati neka nova razmišljanja o vrstama vozila koja želimo na našim cestama”.

Također se nada da će nam tehnološki napredak donijeti i lakše baterije. Ali u međuvremenu, Arbelaez predlaže da bi “države i vlade trebale razmotriti snižavanje ograničenja brzine, uzimajući u obzir povećanu opasnost od razlika u težini”, prenosi Carbuzz.

