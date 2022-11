Kriza izazvala obrat: Dizelaši i benzinci jeftiniji od električnih automobila

Podijeli:







Punjenje električnog automobila danas je 161 posto skuplje nego prije godinu dana, a struja više nije ni jeftinija od benzina ili dizela, zaključili su stručnjaci s talijanskog portala za zaštitu potrošača Facile.it, koji su izračunali i koliko koji energent košta samog vozača ovisno o kategoriji automobila koji vozi.

Istaknuli su da je još lani električni automobil bio daleko najjeftinija opcija jer njegov puni spremnik bio je, u prosjeku, 50 do 70 posto jeftiniji od benzinske ili dizelske verzije. Međutim, zbog porasta cijene energije, danas gorivo u električnom automobilu, puni li se on iz kućne utičnice, košta više no u tradicionalnom vozilu, piše Večernji.

Preskoči li se punjenje doma i ode na stanicu na ulici, cijene su još i veće. Talijanski stručnjaci testirali su tri modela automobila u punoj električnoj, dizelskoj i benzinskoj izvedbi, uzimajući u obzir potrošnju koju su deklarirali sami proizvođači te cijene energije i goriva.

Kao referentne vrijednosti korištene su cijene važeće na zaštićenom tržištu u listopadu 2021. i listopadu 2022., dok su za benzin i dizel korištene prosječne vrijednosti u rujnu 2021. i u zadnjem tjednu rujna 2022.

Prva analiza odnosila se na vozilo segmenta B, s motorom snage 100-136 KS. Samo za usporedbu, segmentu B pripadaju, primjerice, Volkswagen Polo, Renault Clio, Ford Fiesta, Peugeot 208, Toyota Yaris, Opel Corsa, Dacia Sandero, nemaju oni svi konjsku snagu koju su stručnjaci uzeli u obzir, ali u ovom primjeru služe samo kao orijentir.

S podacima da vozilo segmenta B 100-136 KS, u dizelskoj verziji prijeđe s litrom goriva 24,4 km, u benzinskoj 19,6 km, dok električna verzija može s kilovatsatom struje 6,3 km. Uzme li se u obzir prijeđenih tisuću kilometara, dizelski motor ispada najjeftiniji. Vozač, za tu destinaciju, troši 71 euro, ima li benzinca, tisuću kilometara koštat će ga 83 eura, dok će za struju platiti 85 eura.

Druga simulacija ispitivala je limuzinu, segment C, snage motora 130-150 KS, u dizelskoj (22,5 km/l), benzinskoj (18,7 km/l) i električnoj (6,6 km/kWh) verziji. I u ovom slučaju najjeftiniji je dizel, za prijeđenih tisuću kilometara vozač potroši 77 eura, dok je s električnim automobilom potrebno 80 eura.

Najmanje učinkovit u ovom slučaju je benzinski model koji stoji 88 eura. Treća simulacija jedina je u kojoj je električni model i danas najpovoljniji.

Limuzina segmenta D, snage motora 249-286 KS, u benzinskim verzijama Mild-Hybrid (13,2 km/l), dizelskim Mild-Hybrid (16,1 km/l) i električnim (5,4 km/kWh) na tisuću kilometara vozača košta 108 eura, za dizel, 124 eura za benzinca i 108 eura za struju.

U Hrvatskoj situacija je ipak nešto drugačija jer struja je kod nas po kilovatsatu jeftinija 1,33 kune, ali, s druge strane, i litra eurosupera95 jeftinija je 2,39, a dizela 1,35 kuna.

Vozilo segmenta B, snage motora 100-136 KS, s trenutačnim cijenama goriva te električne energije pa došli do podatka da vozač za dizelaša na tisuću kilometara mora izdvojiti 560 kuna, za benzinca 566, dok za struju niti 200 kuna.

Napomena je da je Vlada cijene struje trenutačno ograničila. Podsjetimo da je Europska unija prije tjedan dana donijela zakon o zabrani prodaje novih benzinskih i dizelskih automobila od 2035. godine te kao alternativu preporučila struju.