Novogodišnja čestitka vozačima: Zbog eura pojeftinjuje cestarina na autocestama

Podijeli :

Izvor: Goran Kovacic/PIXSELL

Prema prvim privremenim podacima za 2022. godinu, od početka godine do 26. prosinca na autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta (HAC) evidentiran je promet 62.905.894 vozila, a ukupno je naplaćena cestarina od 3,01 milijarde kuna, izvijestio je HAC u četvrtak.

To je, navode iz HAC-a, prvi put u povijesti da je iznos naplaćene cestarine prije završetka godine premašio tri milijarde kuna.

U odnosu na isto razdoblje rekordne 2019. godine promet je veći za sedam posto, a naplaćena cestarina za četiri posto. U usporedbi s istim razdobljem 2021. godine promet i naplaćena cestarina veći su za 14 posto.

Koliko vam dugo neće raditi kartice zbog eura? Evo pregleda po bankama Pogledajte dokad ćete moći mijenjati novčanice kuna, a dokad kovanice

Ističu da je 2022. godinu obilježilo nekoliko važnih infrastrukturnih projekata: uz ostalo intenzivno se radi na dovršetku autoceste do Siska, a kako bi autocestu približili što većem broju naselja i lokalnom stanovništvu u tijeku su radovi na izgradnji novih čvorišta.

Započela je i intenzivna modernizacija odmorišta uz najstariju autocestu A3, pa je u potpunosti rekonstruirano nekoliko odmorišta koji su u punoj funkciji. Projekt koji će obilježiti i 2023. godinu pokretanje je aktivnosti oko natječaja za novi sustav naplate cestarine.

Jedan od važnijih ciljeva u ovoj godini bio je završetak autoceste A5 do Belog Manastira, te je dionica puštena u promet početkom prosinca uz odluku da se cestarina na dionici od Osijeka do Belog Manastira ne naplaćuje do kraja godine. Iz HAC-a podsjećaju da će se na toj dionici cestarina početi naplaćivati s prvim danom iduće godine. Do kraja lipnja 2023. nastavlja se mjera nenaplaćivanja cestarine na autocesti A11 Zagreb – Sisak.

Sve spremno za naplatu cestarine u eurima

Od 1. siječnja 2023. počinje naplata cestarine u eurima, a sve su naplatne postaje spremne za primjenu nove valute. HAC je u konverziji cijena cestarine iznose zaokruživao na jednu decimalu, na manji iznos.

Na primjer, cestarina od Zagreba do Šibenika iznosi 152 kune, preračun prema konverzijskom tečaju u eurima je 20,17, međutim u HAC-u su cestarinu utvrdili na jednu decimalu, bez daljnjeg zaokruživanja, odnosno u manjem iznosu, u ovom slučaju na 20,10 eura. Kao primjer navode i cijenu ENC uređaja koji će od 1.siječnja biti 15 eura umjesto do sada 122 kune (po konverzijskom tečaju 16,19 eura).

Iz HAC-a obavještavaju korisnike da se do 14. siječnja u ponoć cestarina može plaćati i u kunama i u eurima, a od 15. siječnja isključivo eurima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kosor o obnovi: Ogroman poraz, a Plenković ne želi svoje ime vezati uz poraz