Od danas promjena na cestama

Od subote za vozače automobila više nisu obavezna dnevna svjetla.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama fiksno je propisano razdoblje u kojem na motornim vozilima moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, i to od 1. studenoga do 31. ožujka ove godine, odnosno do ovoga petka.

Sukladno Zakonu, duga ili kratka svjetla na motornim vozilima ne moraju biti upaljena, osim noću i u slučaju uvjeta smanjene vidljivosti danju.

Postoje iznimke

Vozači mopeda i motocikala moraju imati upaljena svjetla kroz cijelu godinu, pri čemu vozači bicikala od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj i jedno crveno na stražnjoj strani bicikla.

Izuzetak su mopedi i motocikli, čiji su vozači tijekom cijele godine danju i noću obvezni voziti s upaljenim kratkim svjetlima. No, zbog bolje uočljivosti, vozači motornih vozila mogu i danju voziti s upaljenim svjetlima tijekom ljetnog računanja vremena.

Policija poziva na oprez

Pošto ljepše vrijeme i povoljne prilike znače i veće sudjelovanje vozača bicikala, mopeda i motocikala u prometu, iz policije su i dosad pozivali na oprez vozače ostalih vozila da ne oduzimaju prednost kada se uključuju u promet, prestrojavaju, pretječu obilaze ili se polukružno okreću te skreću.

Vozače mopeda i motocikala podsjećali su na obvezu nošenja propisane, homologirane i pravilno pričvršćene zaštitne kacige, a bicikliste na javnim cestama da noću i danju, u slučaju smanjene vidljivosti, nose reflektirajući prsluk ili takvu cjelokupnu biciklističku odjeću.

Isto vrijedi i za pješake kada se kreću kolnikom na javnoj cesti koji noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti moraju biti označeni nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom.

Kolike su kazne?

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna od dosadašnjih 500 kuna, po novom oko 66 eura, u slučaju nepoštivanja odredbi o obaveznom korištenju svjetala na vozilima u uvjetima smanjene vidljivosti ili noću.

U navedenim uvjetima za nekorištenje svjetala na biciklu, kao i nenošenje reflektirajućeg prsluka ili reflektirajuće biciklističke odjeće kod biciklista, propisana kazna u iznosu od dosadašnjih 300 kuna, piše Index.

