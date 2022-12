Od nove godine nova pravila u Njemačkoj: Vozačke dozvole, vinjete, naljepnice…

Podijeli :

Izvor: Pixabay / Ilustracija

S novom godinom dolaze i nova pravila za vozače u Njemačkoj. Puno toga se mijenja, pogotovo za električne automobile, a vlasnici starijih vozačkih dozvola trebali bi zamijeniti svoje vozačke dozvole.

Stare vozačke dozvole potrebno je zamijeniti

Kako bi vozačke dozvole bile jedinstvene i zaštićene od krivotvorenja u cijeloj Europi, svi stari dokumenti moraju se zamijeniti. U Njemačkoj osobe rođene od 1959. do 1964. moraju svoju papirnatu osobnu iskaznicu zamijeniti plastičnom do 23. siječnja. Rođeni od 1965. do 1970. za zamjenu imaju jednu godinu.

Ova zamjena potrebna je i za sve dokumente izdane prije 19. siječnja 2013. U Njemačkoj to utječe na oko 43 milijuna vozačkih dozvola, piše Fenix Magazin.

Oznake na automobilu

Ako je oznaka na automobilu ružičasta, automobil mora pregledati tvrtka za testiranje 2023. godine. Automobili koji nisu prvi put registrirani dobivaju narančastu oznaku u novoj godini i moraju se vratiti TÜV-u za dvije godine. TÜV su međunarodno aktivne, neovisne uslužne tvrtke iz Njemačke i Austrije koje testiraju, provjeravaju i certificiraju tehničke sustave i objekte svih vrsta kako bi se opasnosti svele na najmanju moguću mjeru i spriječile štete. Oznaka za nove registracije je plave boje, a pripadajući automobili imaju tri godine do prvog generalnog pregleda.

PROČITAJTE JOŠ Kamera vas je ulovila u prekršaju? Evo koliko će proći do obavijesti i kazne Austrijska policija uputila ozbiljno upozorenje vozačima, kazne su rigorozne

Novo pravilo za kutije prve pomoći

Već duže vrijeme na snazi ​​je propis da se u kutiji prve pomoći, između ostalog, moraju nalaziti i dvije medicinske zaštitne maske. Od kraja siječnja 2023. mogu se prodavati samo kompleti prve pomoći s odgovarajućim novim DIN standardom.

Za vozače pak vrijedi sljedeće: stari pribor prve pomoći ne treba mijenjati, već samo nadopuniti dijelovima koji nedostaju.

Ostale vrste osiguranja automobila

Za mnogo milijuna ljudi u Njemačkoj, razine doprinosa za osiguranje automobila promijenit će se od sljedeće godine. Udruga njemačke industrije osiguranja svake godine ponovno izračunava doprinose i razvrstava različite modele automobila. U 2023. bit će skuplji za 8,1 milijun vozača jer će prijeći u višu klasu tipa. S druge strane, oko 4,8 milijuna bit će jeftinije jer će biti deklasirane.

Premija za e-automobile se smanjuje

Tko god želi kupiti električni automobil, od 1. siječnja neće imati dodatnu pomoć koju je imao dosad. Takozvani ekološki bonus je restrukturiran i potpuno je ukinut bonus za plug-in hibride. Savezna vlada i proizvođači smanjili su svoje financijske injekcije za kupnju isključivo električnog automobila, zbog čega je iznos subvencije pao s 9.570 eura na najviše 7.177,50 eura s PDV-om.

Bonusi se isplaćuju dok se proračun za ekološki bonus ne potroši. Iznos je bio ograničen na ukupno 3,4 milijarde eura za sljedeće dvije godine.

Također relevantno za vlasnike e-automobila: Još uvijek se možete prijaviti za bonus iz kvote za smanjenje stakleničkih plinova za tekuću godinu do kraja veljače 2023. Tu su i kombinirani paketi s kojima se već može zatražiti plaćanje za 2023. godinu. Međutim, to bi moglo biti niže nego prije.

Nema povećanja cijene CO2

Zbog rata u Ukrajini i vjerojatno još uvijek skupih troškova energije, savezna vlada želi obustaviti planirano povećanje cijene CO2. Naime, cijena po toni CO2 trebala bi porasti s 30 na 35 centi, što bi također značilo povećanje cijene benzina i dizela. Neće ga ipak biti.

Cestarine u Austriji poskupljuju, e-vinjete u Švicarskoj

Ako se iduće godine želite kroz Austriju voziti automobilom, morate biti spremni na skuplju cestarinu. Naknade su još veće nego inače. Godišnja vinjeta sljedeće će godine koštati 96,40 eura, što je 2,60 eura skuplje nego sada. Vinjeta za dva mjeseca košta 29 eura, a za desetodnevnu vinjetu vozači plaćaju 9,90 eura.

Motociklisti plaćaju manje. Godišnja naljepnica je 38,20 eura, dvije mjesečne 14,50 eura, a desetodnevne 5,80 eura.

U Švicarskoj su cestarine i dalje 40 švicarskih franaka ili 42 eura pri kupnji iz inozemstva. No, tu postoji još jedna novost: od 2023. u Švicarskoj se uz klasičnu viljetu može koristiti i e-vinjeta. Posebnost e-vinjete je da naknada nije vezana uz vozilo već uz registarsku pločicu. To znači da se nova naljepnica ne mora kupiti npr. prilikom promjene vozila.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.