Opće je poznato da je inflacija lansirala cijene svega u nebesa, a izuzetak nisu ni automobili. No to ne mora nužno biti loš znak jer isto znači i da vaš automobil vrijedi više, pogotovo ako imate jedan od ovih primjeraka u garaži.

Investiranje u automobile nije nešto što je široko rašireno, no odabir pravog modela može vam dugoročno donijeti zaradu. Obično su automobili koji se najviše cijene rijetki, ekskluzivni i dobro očuvani, a carVerticalovi stručnjaci za automobile sastavili su popis automobila čija bi vrijednost u budućnosti trebala rasti i donijeti profit njihovim vlasnicima.

Mercedes-Benz 190 (W201)

Mercedes-Benz 190 (W201) u jednom je trenutku bio iznimno popularan model, a njegova vrijednost u stalnom je porastu. Mercedes-Benz je u 70-ima odlučio povećati budžet za proizvodnju novog automobila 10 puta u odnosu na konkurente, što je rezultiralo time da su stariji modeli označeni kao neuništivi. Najmoćnija verzija 190 E 2.5-16 Evolution II sada košta stotine tisuća eura. Ipak, još uvijek imate priliku jeftino nabaviti standardnu verziju s motorima od 2.3, 2.5 ili 2.6 litara.

Toyota MR2 (Mk1)

Automobili iz serije MR2 imaju sve o čemu sanja istinski ljubitelj vožnje, a to je pogon na stražnje kotače, motor u sredini automobila, izvrsno upravljanje i ručni mjenjač. Prva generacija MR2, koja teži jedva tonu, proizvedena je s kompresorom i mogla je ubrzati od 0 do 100 km/h za 6.5 sekundi. To je jedinstven, klasičan sportski automobil s dva sjedala i skrivenim prednjim svjetlima koja izlaze iz maske.

Mazda MX-5 Miata (NA)

Mazda MX-5, poznata i kao Miata, ozbiljan je konkurent Toyoti MR2. Prva generacija MX-5 proizvedena je između 1989. i 1997. i privukla je mnogo pažnje. Ovaj je automobil poznat po sjajnom upravljanju i ima pouzdane 4-cilindrične motore od 133 KS. Ako tražite sigurnu investiciju i imate malo slobodnog mjesta u garaži, MX-5 je jedna od najboljih opcija.

Mitsubishi Lancer Evolution IV

Predstavljen 1996., Lancer Evolution IV jedan je od najtraženijih, ali ujedno i jeftinijih modela napravljenih za japansko tržište. Cijena im se kreće od 12.000 do 15.000 eura, a četvrtu generaciju Lancer Evolutiona pokreće 4-cilindrični motor od 276 KS.

Mitsubishi je prestao proizvoditi Lancer Evolution 2015. godine kako bi se fokusirao na hibridne i električne automobile. To je također utjecalo na rast vrijednosti ovog automobila.

BMW M5 E34

Mnogi vozači misle da je BMW serije M rijetkost koju nikada ne bi mogli kupiti. Međutim, na tržištu rabljenih vozila mogu se naći i jeftiniji modeli, a jedan od zanimljivijih primjera je BMW M5 E34.

Prvi put predstavljena 1988. godine, ova limuzina poslovne klase i velike snage ima redni 3.8-litreni motor od 335 KS sa šest cilindara. Početna cijena za ovaj klasični BMW M5 iznosi oko 15.000 eura. Međutim, njegova vrijednost vrtoglavo raste.

Honda S2000

Ako tražite sportski automobil, nećete naći ništa šarmantnije od Honde S2000. Iako su Mazda MX-5 i Toyota MR2 dobri automobili s manjim nedostatcima, S2000 je puno pametniji izbor. Ima jednostavan, ali pouzdan dizajn motora, sjajno upravljanje, pogon na stražnjim kotačima, atraktivan dizajn i 2.2-litreni motor s prirodnim usisom i 237 KS. Prvi je puta predstavljen 1999., a danas se ovaj kabriolet prodaje za oko 10.000 do 15.000 eura, i ne očekujte pad cijene u skoroj budućnosti.

Volkswagen Phaeton

Predstavljen 2002. godine, Volkswagenov predvodnik Phaeton nije uspio pronaći svoje mjesto u voznom parku ovog njemačkog proizvođača. Bilo mu je teško natjecati se s modelima koji su već bili velika imena na tržištu kao što su Audi A8, BMW serije 7 i Mercedes-Benz S-klasa. Kao rezultat toga, njegova je proizvodnja prekinuta 2016.

Sada možete kupiti najraniju verziju Phaetona za samo 3.000 do 4.000 eura. Međutim, cijena dobro očuvanog modela vjerojatno će porasti. Phaeton je jedinstven i solidan pokušaj ulaska na tržište luksuznih automobila. Ovaj je model napravljen po uzoru na Bentley i ima izuzetno dugačak popis opreme.

Land Rover Discovery (Mk1)

Land Rover SUV-ovi poznati su po svojim terenskim mogućnostima i udobnosti, ali ne i po pouzdanosti. U usporedbi s novijim modelima, Land Rover Discovery prve generacije relativno je solidan, jednostavan i pouzdan automobil, čija je popularnost porasla među ljubiteljima terenskih vozila.

Kasnije se broj Discoveryjevih SUV-ova na cestama smanjio, povećavajući vrijednost dobro očuvanih modela. To se posebno odnosi na automobile koji ispod haube imaju Roverov V8 motor.

Ford Puma

Sjećate li se još uvijek onog nekonvencionalnog kompaktnog Fordovog modela? Potražnja za njim nikada nije bila velika pa se proizvodio samo pet godina. Čak 20 godina kasnije, Pumu je zamijenio kompaktni crossover. Kolekcionari automobila i entuzijasti vole neobične modele iz 80-ih, tako da Puma ima puno potencijala.

Mercedes-Benz C63 AMG V8

Mnogi proizvođači automobila lansiraju nove modele s manjim motorima, postupno prelazeći na električne verzije. Mercedes-Benz AMG serije jedan je od primjera.

Izuzetno snažni i bučni AMG modeli pružaju sve što bi ljubitelji automobila mogli poželjeti. Međutim, 2015. godine prekinuta je proizvodnja legendarnog modela C63 AMG, bio je to posljednji model sa 6.2-litrenim V8 motorom. Budući da se novi C63 AMG ne može kupiti, vrijeme je da se počnu cijeniti stariji modeli s moćnim motorima s unutarnjim izgaranjem.

CarVerticalovi stručnjaci napominju kako laganje u automobile zahtijeva znanje o njihovoj povijesti i željama tržišta te da treba izbjegavati donošenje impulzivnih odluka utemeljenim na emocijama.

