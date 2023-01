Prosječna starost vozila u Hrvatskoj 14,6 godina, uočene su brojne nepravilnosti

Podijeli :

Podaci Centra za vozila Hrvatske objavljeni u srijedu, pokazuju kako je tijekom 2022. u Hrvatskoj bilo 2,5 milijuna registriranih vozila prosječne starosti 14,59 godina.

U usporedbi s 2021. godinom kada je iznosila 14,3 godine, starost registriranih vozila ponovno je povećana.

Čak 67,7 posto registriranih vozila staro je deset i više godina.

Na drugom mjestu su vozila stara šest do devet godina (14,9 posto), zatim od dvije do pet godina (12,9 posto) dok su vozila stara do godinu dana najmanje zastupljena i ima ih 4,6 posto.

Od ukupno pregledanih 2,3 milijuna vozila na redovnom tehničkom pregledu, 431.625 proglašeno je neispravnima.

Na pregledanim vozilima utvrđeno je ukupno 2,4 milijuna grešaka, od čega najviše na svjetlima – 23,8 posto, a slijede greške na kočnicama i pratećim sklopovima s 22,4 posto.

Treće mjesto po učestalosti uočenih nepravilnosti na svim vrstama vozila u Hrvatskoj zauzele one na samonosivoj karoseriji, šasiji i ostalim dijelovima, a potom i greške na motoru te osovini, kotačima, gumama i ovjesima.

Zabilježene su i brojne nepravilnosti na opremi vozila, točnije njih 74,7 tisuća, ali se i taj broj smanjio u usporedbi s 2021. godinom kada je na opremi vozila zabilježeno 84 tisuća nepravilnosti.

Uočava se značajan rast broja vozila na električni i hibridni pogon

Prošle godine na eko testu je uočeno nešto manje nepravilnosti, odnosno 64,6 tisuća.

Statistike pokazuju nešto manji broj nepravilnosti na uređajima za normalnu vidljivost, pa on iznosi 67,3 tisuća, dok je 2021. godine iznosio 67,5 tisuća.

Iz godine u godinu uočava se značajan rast broja vozila M1 kategorije, odnosno osobnih automobila na električni i hibridni pogon. Dok je 2021. godine hibridni pogon imalo 15,9 tisuća vozila, tijekom 2022. godine taj broj popeo se na 26,4 tisuća.

Električni je pogon bio zastupljen kod tri tisuće osobnih automobila tijekom 2021., a 2022. godine je bilo 4,8 tisuća takvih vozila.

