Usluge i softver bit će važniji općem potrošaču od vlasništva nad vozilom, budući da će softverske platforme orkestrirati cijelo putovanje.

Ugledna konzultantska tvrtka BearingPoint za savjetovanje o upravljanju i tehnologiji sugerira da će odluke o mobilnosti u Europi i svijetu biti vrlo različite od današnji već 2030. godine. Studija Destination 2030, Who’s in the driver seat for the future of mobility? identificira tri trenda koji će pokretati mobilnost u nadolazećim godinama:

1.) svako će putovanje postati personalizirano iskustvo

2.) o klimatskoj neutralnosti neće se pregovarati – od kolijevke do groba

3.) vozači će prije koristiti usluge nego posjedovati vozila

Studija je proizašla iz internog istraživanja BearingPointa, stajališta klijenata u svim industrijskim sektorima i doprinosa sektorskih te tehnoloških lidera konzultantske tvrtke. Studija kaže da rad na daljinu, energetske krize, klimatske promjene i poremećaji u lancima opskrbe duboko mijenjaju potražnju za mobilnošću te smjer i tempo promjena, prenosi Revija HAK.

Čak 87% sudionika ankete vjeruje da će rjeđe putovati na posao, a 81% je reklo da će ići na znatno manje poslovnih putovanja u usporedbi s 2019., a ako se ovaj trend nastavi, to će utjecati na ulaganja u infrastrukturu. Povećani troškovi povezani s razvojem nove infrastrukture mobilnosti ne mogu se u potpunosti prenijeti na krajnjeg korisnika. Možda će također biti potrebno provesti zakonodavstvo kako bi se postigla odgovarajuća infrastruktura za podršku električnim vozilima. Licenciranje i provedba pomaknut će fokus s pojedinca na pružatelja usluga – rekao je Andrew Montgomery, globalni direktor za državni i javni sektor u BearingPointu.

O klimatskoj neutralnosti neće se više raspravljati, prema studiji, koja ukazuje na to da će 80% proizvedenih motora biti ekološki prihvatljivije do 2030. godine. Ulaganja u infrastrukturi će se povećati u aktivnosti poput hodanja i biciklizma. Polovica sudionika (49%) kaže da su sspremni žrtvovati vlasništvo nad vozilom kako bi smanjili negativan utjecajh na okoliš do 2030.

Kako će korisnici više koristiti usluge poput car sharinga, a ne posjedovati vozila, prijeći će na usluge na zahtjev. Usluge i softver bit će važniji općem potrošaču od vlasništva nad vozilom, budući da će softverske platforme orkestrirati cijelo putovanje.