Stručnjak: Iako možete dobiti više, sada nije vrijeme da prodate svoj automobil

Izvor: Igor Soban/PIXSELL

Na tržištu automobila traje kriza zbog lošeg stanja u lancima nabave. Novi su automobili sve skuplji, a cijena vrtoglavo raste i rabljenima. Glavni urednik portala Smartlife Krunoslav Ćosić gostovao je u Newsnightu gdje je komentirao situaciju na tržištu.

Krunoslav Ćosić kaže kako već ulazimo u četvrtu godinu krize i ne nazire se kraj. “Čekaju se nove tvornice čipova, ali za to treba koja godina. Neke se grade u Americi, ali i Europa se želi uključiti u igru. Osim čipova, imamo i nedostatka drugih metala koji također utječu na tržište”, rekao je.

Osim krize s čipovima industriju je pogodio i rat u Ukrajini zbog. “Cijela isporuka kasni i mnogi su proizvođači u problemu, a kasne i isporuke te se sve čeka po šest mjeseci i više, ako uopće uspijete doći do automobila”, dodao je.

“Pad na tržištu je jako velik, negdje oko 5 posto u Europi. Ne čeka nas ni tu dobra situacija. Puno je proizvođača u Europi, ali imamo i neke nove trendove, neke nove vrste pogona, a europski se proizvođači tome malo sporije prilagođavaju”, smatra Ćosić.

“Proizvođači ne žele gomilati automobila, smanjuju se i smjene u tvornicama”, dodao je.

Time cijene rabljenih automobila i 30-50 posto više. “Ako netko odluči prodati automobil nalazi se u zamci jer mora kupiti automobil i onda će vidjeti da nema novaca za kvalitetniji automobil. Nemojte žuriti s prodajom i prvo pogledati ponudu”, rekao je.

“Sada je puno veći rizik da kupite neispravniji automobil. Čovjek koristi priliku i nema vremena provjeriti sve. Danas ne možete samo vizualno pogledati automobil i znati da je sve uredu, sada je potrebna softverska provjera”, dodao je.

Što se tiče kupovine, kaže da su različite potrebe ljudi. “Prvo će svi poletiti na benzince i dizelaše jer se oni brzo napune. S druge strane, ljudi koji nemaju svoju garažu s punjačem ne bi ni trebali razmišljati o električnom automobilu. Mreža punionica nije slaba, ali su one sada izrazito skupe. Ako automobil punite kod kuće 100 kilometara će vas koštati 9 kuna, dok je kod benzinca i dizelaša to između 70 i 890 kuna. No ako punite na javnoj punionici onda vas 100 km košta između 20 i 30 kuna, ali ako koristiti super-brze punjače to ide i di 120 kn na 100 km”, otkrio je Ćosić.

“Duže relacije s električnim autima su neizvjesne jer ne znate hoće li raditi punjači, niti znate hoće li ta punionica biti zauzeta. Mobilne aplikacije su također slaba karika u cijeloj toj priči”, dodao je.

“Dva su sada scenarija. Jedan je da će automobili postati skuplji zbog nedostatak, ali i skuplje tehnologije. S druge strane u Kini se razvija tržište jeftinih automobila gdje za jedno 5.000 eura možete kupiti dobar električni automobil koji ima domet od 200-injak km, što je dosta većini vozača za svaki dan. Moramo i promijeniti naše navike jer i kad su došli pametni telefoni nismo se mogli naviknuti da ih punimo svaku noć”, kaže Ćosić.

Tvrdi i da se tehnologija mijenja i napreduje te da će na tržište uskoro doći električni automobili koji imaju domet i do 2.000 km te će kao takvi postati superiorniji naspram dizelaša i benzinaca.

“Ne treba nas mučiti zabrana benzinaca i dizelaša jer primjerice, trenutno se u Brazilu radi na eko gorivu koje je trenutno skupo, no vjerojatno neće biti i u budućnosti”, rekao je.

Na pitanje zašto su u Sloveniji povoljniji automobili nego u Hrvatskoj Ćosić ima jasan odgovor. “PDV i trošarine jer tržišta su slične veličine”, rekao je.

