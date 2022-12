Mnogi vozači toliko su lijeni i uživaju u svom komforu da će često prekrižiti određene radnje u prometu kao – nepotrebne. Jedna od njih je i čišćenje snijega s vozila.

Ostavite li snijeg na automobilu ili vozite s neočišćenim vjetrobranskim staklom, rizik u prometu raste, smanjuje se vidljivost, a širite li bijelu prašinu ili vam se s krova automobila santa leda (ako je snijeg zaleđen), možete utjecati i na druge sudionike u prometu, koji voze iza vas.

#KitsapCounty: A trooper stopped this driver on SR 16 after the vehicle was observed to be completely covered in snow. The driver received a 3 ticket for negligent driving in the 2nd degree.



Please take the time to remove all snow from your vehicle before you leave the house. pic.twitter.com/pRHAbdxc8p