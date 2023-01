Zašto nije pametno držati nogu na kvačilu tijekom vožnje?

Podijeli :

Izvor: Pixabay

Ako vam se spojka istroši nakon manje od 80.000 kilometara to znači da vjerojatno radite nešto krivo. Spojka bi u pravilu trebala izdržati 100.000 i više kilometara, piše Autostart.

Mnogi vozači tijekom vožnje rade pogrešku koja ih može skupo koštati kada su u pitanju troškovi održavanja automobila. Iz navike, zbog lijenosti ili jednostavno radi neznanja često se događa da vozači drže, odnosno “odmaraju”, lijevu nogu na papučici spojke tijekom vožnje. Tako se znatno skraćuje vijek trajanja ovog skupog potrošnog dijela.

Spojka, ili kako je mnogi također zovu ‘kvačilo’, važan je dio svakog automobila. Riječ je o potrošnom dijelu koji se gotovo uvijek u pravilu istroši prije nego je čitav automobil “spreman za otpad”. Normalno je tijekom ‘životnog vijeka’ automobila zamijeniti lamelu i druge dijelove spojke, možda i nekoliko puta, no ako vam se ona istroši nakon manje od 80.000 kilometara to znači da vjerojatno radite nešto krivo. Spojka bi u pravilu trebala izdržati 100.000 i više kilometara.

Mnogi faktori utječu na trošenje spojke automobila s ručnim mjenjačem, no na većinu njih možete spriječiti. Najčešća greška je držanje noge na spojci tijekom vožnje. Mnogi vozači “odmaraju” nogu nogu na papučici spojke tijekom vožnje. Iako tada dolazi do samo minimalnog pritiska na papučicu, koji naizgled ne utječe na rad i ponašanje automobila, spojka zbog toga trpi. I minimalan pritisak na papučicu spojke zamara elemente spojke i pridonosi njenom ubrzanom trošenju. Zbog toga u automobilima lijevo od spojke postoji prostor na kojem se može odmarati lijeva noga dok ju ne koristite za pritiskanje spojke. Držanje noge u tom položaju također je prirodnije i bolje za kralježnicu te manje umara vozača.

Još jedan detalj na koji se mora paziti je držanje papučice spojke kada stojite na semaforu. Ni to se ne preporučuje jer će brže istrošiti dijelove spojke. Mnogo pametnija solucija je izbaciti auto iz brzine i maknuti nogu s papučice spojke. Spojku se u pravilu trebao koristiti samo kada je to zaista potrebno, odnosno prilikom kretanja i mijenjanja brzine. Vrlo je važno tijekom kretanja koristiti što manje gasa, taman koliko je dovoljno, i odmjereno otpuštati spojku. Također prilikom mijenjanja brzina obavezno stisnuti spojku do samog kraja prije pomicanja ručice mjenjača, piše Autostart.

