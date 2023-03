Znate li da možete dobiti kaznu ako ne dignete ručnu kočnicu? Evo koliku

Podijeli :

Nepodizanje ručne kočnice, u nekim situacijama može uzrokovati velike probleme ili čak i fatalne posljedice. I zakon nalaže da je podizanje ručne obavezno, a zbog nepridržavanja istoga možete dobiti kaznu od 300 kuna.

Da se treba pridržavati pravila te podizati ručnu kočnicu pokazuje i slučaj s Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu koji je donio presudu kojim je okrivljenik kažnjen sa 900 kuna. Naime, stavlja mu se na teret da nije poštivao spomenutu zakonsku odredbu prema kojoj je bio ”dužan poduzeti sve potrebne mjere kojima se sprječava da vozilo samo krene s mjesta na kojem je parkirano ili zaustavljeno”, piše HAK revija.

Pošto okrivljenik nije podignuo ručnu, vozilo se počelo kretati po nizbrdici. Vozač ga je pokušao zaustaviti, no nije uspio pa je vozilo udarilo u stup javne rasvjete, odbilo se od stupa te nastavilo nekontrolirano kretati, dok je vozač ostao zaglavljen između prednjih vrata i betonskog stupa. U svemu tome je zadobio teške tjelesne ozljede, a uz to je i dobio kaznu od 900 kuna. Zašto ne 300, već 900 kuna, objašnjeno je da je prekršajem uzrokovana prometna nesreća s teškim posljedicama, zbog čega se kazna povećavala.

Slična situacija dogodila se i okrivljeniku koji je iznajmio vozilo. Naime, parkirao je vozilo na visokoj uzbrdici i tvrdio na sudu kako je podigao ručnu kočnicu jer se vozilo nije počelo kretati već na samom početku, već tek nakon 10-ak sekundi.

Vozač je potom i pokušao pritisnuti pedalu kočnice kako bi ga zaustavio, no umjesto toga su ga vrata vozila prikliještila za stup zbog kojih je dobio teške ozljede. Vozač je bio stava kako ručna kočnica nije bila u dobrom stanju što on nije mogao znati jer je bila riječ o automobilu koji je bio unajmljen, a prije toga nije parkirao automobil na tako velikoj uzbrdici pa da bi primijetio da konkretna ručna kočnica nije ispravna, padala je i kiša što je doprinijelo nastanku nesreće u kombinaciji s mogućom neispravnošću ručne kočnice. To mu objašnjenje ipak nije prošlo na sudu te je bio kažnjen.

