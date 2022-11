Znate li da postoji aplikacija na koju možete prijaviti nepropisno parkiranje?

Podijeli:







Izvor: N1

Postoji gotovo bezbroj aplikacija namijenjenih vozačima, a imate i jednu HAK-ovu, koja je iznimno popularna. No postoji li neka aplikacija putem koje bi se mogli prijaviti prekršaji, prekršaji općenito, prekršaji u prometu, kaznena djela i sve drugo što bi ulazilo u nadležnost policije. Sve sukladno onoj neka institucije rade svoj posao? Aplikacija putem koje bi se policiji slale fotografije, odnosno kratki video zapisi?

Naravno da postoji! Svega i svačega ima i pa tako i takva aplikacija postoji, ima tome vremena. Mobilna aplikacija MUP-Sigurnost i povjerenje! Može se, nije sporno instalirati na sva tri operativna sustava, Android, iOS i OS Windows Phone

Kao i kod svake aplikacije način slanja dojava je vrlo jednostavan, a sastoji se od svega nekoliko koraka: građanin pametnim telefonom fotografira ili snimi događaj. Poželjno je imati uključene geografske koordinate, nakon čega fotografiju/snimku pošalje centralnom portalu MUP-a, piše HAK Revija.

Ako želi, građanin može upisati i komentar, odnosno opis događaja te nastaviti anonimno komunicirati s policijskim službenicima, koji zaprime poruku, kako bi odmah odgovorili na eventualna dodatna pitanja. Za svaku, na ovaj način zaprimljenu dojavu, policijski službenici operativno-komunikacijskih centara pri policijskim upravama, odmah procjenjuju je li potrebno žurno postupanje te je šalju u rad nadležnoj službi, ili je pak odbijaju kao nevažnu.

Tko to uostalom koristi i u kojoj mjeri?

Naravno da se sam po sebi nameće upit, ima li od toga ikakve koristi, odnosno funkcionira li to u praksi? Tko to uostalom koristi i u kojoj mjeri? Ministarstvo unutarnjih poslova raspolaže odgovorima na ta pitanja. Prema dobivenim podacima MUP-a aplikacija je dostupna od 2015. godine, od kada se putem nje svakodnevno dostavlja više desetaka dojava, a njihov broj raste iz godine u godinu. Zapravo je iznimno dobro prihvaćena među građanima, što je vidljivo upravo iz velikog broja dostavljenih dojava. Budući brojevi uvijek govore više od riječi treba ukazati i na brojčano stanje stvari. Ono je začuđujuće impresivno! Prema statistici za 2019. godinu putem aplikacije podnijete su 56.142 dojave, u 2020. godini 50.050 dojava, u 2021. godini 51.740 dojave, a u 2022. godini do sada građani su putem ove aplikacije podnijeli 53.463 dojave.

Aplikacija je osmišljena na način da građani mogu policiji anonimno (uz dojavu geolokacije ili bez nje) dojaviti događaj koji možda usmeno nikada ne bi dojavili ili možda nisu u mogućnosti obaviti poziv iz sigurnosnog razloga.

VEZANA VIJEST Crkva u Njemačkoj propisala svojim djelatnicima ograničenje brzine na autocesti

Dojavu putem navedene aplikacije zaprima i obrađuje Operativno-komunikacijski centar policije MUP-a RH ili policijske uprave ukoliko je geolokacija odmah poznata. Nakon njenog zaprimanja, procjenjuje se postoje li u njoj elementi prekršaja ili drugih kažnjivih radnji i jesu li u prijavi navedeni svi potrebni podaci. Takva dojava se šalje u daljnji rad nadležnoj policijskoj postaji temeljne ili prometne policije ili drugoj određenoj službi prema njenoj nadležnosti. Potom policijska postaja ili služba dalje postupa, odnosno provjerava navode u dojavi, a potom se, po konačno utvrđenom činjeničnom stanju, podnose odgovarajuće prijave.

Međutim potvrđeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova kako se dojave većinom odnose na nepropisno parkiranje. Građani su senzibilizirani na nepropisno parkiranje jer broj motornih vozila općenito raste, dok je, s druge strane, broj raspoloživih mjesta za parkiranje manji.

Naravno da postoje i zlonamjerne i provokativne dojave, ali ako ih se izuzme, nadležni smatraju kako je riječ o korisnoj aplikaciji, osobito kada dojave sadrže i podatke o geolokaciji što nedvojbeno doprinosi odgovarajućoj brzoj i efikasnoj reakciji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.