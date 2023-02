“60 posto nekretnina kupljenih u Zagrebu prošle godine kupljeno je bez kredita”

Podijeli :

Kreće posljednji krug APN-a, subvencioniranih stambenih kredita za on3 koji udovoljavaju uvjetima. Od jučer su poznate i kamatne stope koje nude banke. Građani se za APN mogu početi prijavljivati od 20. ožujka, a prijave će se primati mjesec dana. U Novom danu smo razgovarali sa stručnjakom za tržište nekretnina Borom Vujovićem.

“APN je mjera koja ide od 2017., poklopila se s trenutkom kad je ovaj krenuo ciklus rasta cijena nekretnina. Ideja je bila dobra, da se zaustavi iseljavanje mladih i olakša rješavanje stambenog pitanja. Pogotovo oni u prvom, drugom pa i trećem ciklusu su jako dobro prošli, ali za sve ostale je ovo mjera koja je dovela do ovoga što imamo danas, a to je da imamo visoke cijene nekretnina. Nije isključivi krivac, ali je jedan od faktoar. Najveći nedostatak mjere je što ima ograničen rok trajanja – mjesec dana”, rekao je Vujović.

Kamatne stope su više nego prije, ali Vujović kaže da su “i dalje niske kada gledamo ono što se događa na tržištu i pogotovo ako se gledaju druge zemlje”.

“Još ako je ova kamata od tri i nešto pa još je fiksna na 10, 20, 30 godina, to je jako dobra priča. Onaj tko može, treba iskoristiti tu priliku”, smatra Vujović ističući da je najveća prednost APN-a što je kamata fiksna za cijelo vrijeme otplate, što je pogotovo važno s obzirom na vrijeme u kojem živimo.

“Jednostavno imamo kupce koji imaju veću platežnu moć od naše”

Najviše nekretnina u Zagrebu kupuju oni s obale.

“Svake godine poslije sezone dobar dio ljudi dođe u Zagreb i tu kupi nekretninu. Kad se pogleda statistika najviše nekretnina kupuju ljudi izvan Zagreba, ne moraju dizati kredit, imaju vlastita sredstva. Po našoj sastitisci, u prošloj godini 60 posto nekretnina kupljeno je iz vlastitih sredstava. To su ljudi koji imaju novac”, rekao je Vujović.

Dodaje da su po statistici cijene stanova u Zagrebu narasle 17,5 posto u usporedbi s 2021. “Vidite da je bolje imati nekretninu nego novac u banci gdje imate minimalnu ili nikakvu kamatu.”

“Mi smo europsko tržište, a onda i svjetsko. Preko 30 posto kupaca su stranci i to isto ima utjecaja na cijene. Jesu li one u skladu s našim primanjima, to je pitanje, ali kad vidite koliko su primanja veća u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj… Svi oni kupuju nekretnine u Hrvatskoj. Jednostavno imamo kupce koji imaju veću platežnu moć nego što je naša”, rekao je Vujović.

