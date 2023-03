Analiza otkrila koliko su skočile cijene kuća i stanova, Zagreb nije najskuplji

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Prosječna tražena cijena kvadrata kuće u Hrvatskoj porasla je prošle godine za 15 posto u odnosu na 2021., na 1.863 eura, a za kvadrat stana tražilo se u prosjeku 2.658 eura što je povećanje od 17 posto, pokazuje analiza portala Njuškalo.

Potražnja je prema analitičarima s tog portala jača u proljeće i jesen, kada je aktivan APN.

Lani je više od 70 posto potražnje bilo za stanovima u cjenovnim razredima od 1.500 do 2.500 eura po kvadratu, a što se površine tiče najtraženiji su bili oni od 41 do 60 četvornih metara te od 61 do 80 kvadrata.

Kada je riječ o potražnji za kućama, najveći postotak potencijalnih kupaca, njih 49 posto, interes je pokazao za kućama od 51 do 100 kvadrata.

U Zagrebu su se najviše tražili stanovi od 41 do 60 kvadrata te kuće od 51 do 100 kvadrata.

Dok je Grad Zagreb i dalje jedno od najzanimljivijih područja, s najvećom ponudom i potražnjom, najveći rast cijena u cijeloj državi ostvaren je u Zagrebačkoj županiji. Tražena cijena kvadrata kuće u toj županiji prošle je godine narasla za 18 posto na prosječnih 967 eura, dok se kvadrat stana popeo za 30 posto i prosječno iznosi 2.052 eura.

Najskuplji kvadrati u priobalju, Dubrovačko-neretvanska županija u vodstvu

Prva tri mjesta kada je u pitanju prosječna cijena stambenog kvadrata u Hrvatskoj, po podacima s Njuškala zauzimaju Dubrovačko-neretvanska (2.843 eura), Splitsko-dalmatinska (2.753) i Istarska županija (2.559 eura).

Ova država će iznajmiti prazne nekretnine, htio to vlasnik ili ne

Uz Dubrovnik, Split je najskuplji grad u Hrvatskoj za kupnju nekretnina. Naime, u Splitu su i stanovi i kuće lani poskupjeli za 12 posto u obje kategorije nekretnina, a prosječna cijena kvadrata splitskog stana bila je 3.495 eura dok su potencijalni kupci za kuću u prosjeku morali izdvojiti 3.697 eura po kvadratu, pokazuje analiza.

Odemo li istočnije, odnos ponude i potražnje drastično se mijenja – potražnja za nekretninama u kontinentalnoj Hrvatskoj, izuzev Zagreba znatno je veća od ponude. No, to ne znači da u tim županijama nema dovoljno nekretnina za prodaju, već da one ne odgovaraju potrebama tržišta i kupcima nisu zanimljive.

Najpovoljnija situacija što se tog odnosa tiče je u Osječko-baranjskoj županiji, ali ondje je vidljiv i najveći rast cijena nekretnina, što je posebice istaknuto u Osijeku, gdje je cijena kvadrata stana u odnosu na prošlu godinu narasla za čak 20 posto i iznosi 1.407 eura.

