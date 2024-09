Boris Lalovac o porezu na nekretnine: Ministar je upao u zamku, to pada na Ustavnom sudu

Podijeli :

N1

Bivši ministar financija i saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac, u N1 Studiju uživo s Ankom Bilić Keserović komentirao je poreznu reformu s naglaskom na dio koji se tiče nekretnina i izaziva ponajveću pažnju.

Na samom početku je otkrio stav SDP-a oko ovih pitanja.

Jurčić o poreznoj reformi: Ovakav sustav oporezivanja možda je funkcionirao prije 300 godina

“Bojim se da ovdje ima svega i svačega. Načelno, ono što je Vlada govorila oko smjera smanjenja opterećenja rada i većeg opterećenja kapitala jest SDP-ova politika i drago nam je da smo natjerali Vladu da krene u tom smjeru. Morao je HDZ napokon reagirati i prestati toliko oporezivati rad, a s druge strane dio nekretninskog tržišta držati izvan poreznih škara. To je dovelo do toga da se više isplatilo zatvarati tvornice i otvarati apartmane”, izjavio je Lalovac pa nastavio:

“Taj se dio ekonomskog modela, nažalost, pokazao da je otišao potpuno u jednu stranu. Međutim, kod porezne reforme ima jako puno problema i neke od njih ću navesti pa se nadam da će ih ministar, kojeg apsolutno smatram stručnjakom u tom području, uvažiti. Dakle, ovo nije nikakva politizacija.”

Zatim je krenuo navoditi što vidi kao ključne probleme.

“Prvo, država je rekla da neće oporezivati svoje nekretnine. O čemu pričamo, država ima nekoliko tisuća stanova. Ministar je tu ušao u zamku jer govorimo o nekretnini u nekom području. Država ima svoje stanove i oni moraju ući u sustav jer svi ulazimo u sustav. To sigurno pada na Ustavnom sudu. Vi želite oporezivati jednu vrstu vlasnika. Jedinice lokalne samouprave govore da ni one neće plaćati. O čemu tu pričamo? Svi stanovi moraju biti jednako tretirani i ravnopravni. Ljudi su sređivali stanove i moraju plaćati, a oni kažu da za svoje ne moraju. Ma, to sigurno pada na Ustavnom sudu. Nudimo rješenje, uvedite da su svi ravnopravni na tržištu”, istaknuo je Lalovac pa išao dalje:

Primorac predstavio poreznu reformu: Tko će morati plaćati porez na nekretnine, tko može biti oslobođen, koliko rastu plaće…

“Drugo, što je s poslovnim nekretninama? Nemojmo se sad igrati, pa i poslovne nekretnine su se pretvarale u stambene. Ako se za godinu dana stvori preveliki fond poslovnih nekretnina, opet ćemo imati novi zakon? Ne znam zašto je Vlada išla tako parcijalno i na brzinu u ove izmjene. Žele da se one počnu primjenjivati već od 1.1.2025., a zanimljivo je da u cijeloj prezentaciji nema nijedne brojke fiskalnog učinka. Ništa nemaju. Ne može se novi zakon tako donositi. Lokalnim zajednicama su dali rok do 28. veljače, ali što se događa, ljudi su već krenuli u novu sezonu i oni bi onda mijenjali cijene. Kalkulacije su napravljene, ne možete ih nakon njih “oderati” porezima. Ljudi moraju dobiti vremena za prilagodbu. Ovo je neozbiljno. Namjeru pozdravljam, ali način na koji se ovo radi… Dajte ljudima vrijeme.”

“Stvara se potpuni kaos”

Lalovcu je sporno što se događa sa sivim tržištem najma.

“Uvode nove poreze, a desetke tisuća onih koji su neprijavljeni nisu uvrstili. Moraju reći što se događa sa sivim tržištem jer ovako šalju lošu poruku onima koji sve uredno plaćaju. U suprotnom će svi otići na sivo tržište. Ovim mjerama će otvoriti sivo tržište, što se tiče turističkog najma. Ne treba za taj zaključak velika pamet. A što je sa strancima koji se uopće ne pojavljuju u nekretninama? Već sad ne prijavljuju porez u Hrvatskoj nego u svojim zemljama pa se ne zna što i koliko iznajmljuju. Tu je jako puno posla i jako je puno rupa. Preko noći ovako nešto donijeti se ne može. Bez ozbiljne analize će se dogoditi još veći kaos.”

Zoniranje je također problem o kojem je pričao bivši ministar financija.

Primorac: Umjesto da se ulaže u tvrtke i tehnologiju, ulaže se u rentanje apartmana

“Tko je o tome raspravljao? Ljudi koji imaju vile u unutrašnjosti Istre su u trećoj zoni. Imate na moru u prvoj zoni hotele koji godinama ne rade pa se područje tretira kao razvijeno i tu ispaštaju svi koji se nalaze na njemu. Po krevetu bi to bilo 150 eura, a vile bi plaćale 30 eura po krevetu. Potpuno promašeno. Algoritam mora doći u Sabor, netko to mora verificirati jer se na temelju toga definiraju porezi i porezna politika. Ne može neki institut biti mjerodavan za oporezivanje.”

Ponovio je više puta da se radi o dobrim namjerama, ali kritizira provedbu.

“Napravio se iskorak, to hvalim. Nažalost, trebalo im je vremena da sazriju i shvate da se nešto događa na tržištu. Ima još jedna stvar… Rekli su da se smanjuju cijene za najmove, a mi već znamo da se to iduće godine neće dogoditi jer se sve odluke donose s rokom 28.2., a dva mjeseca kasnije su lokalni izbori. Koji bi lokalni čelnik išao na išta osim minimuma? Dakle, nitko nije primoran ići na veće poreze u prvoj godini. Stvara se potpuni kaos i nadam se da će poslušati naša rješenja pa da izbjegnu ustavne tužbe, srede sivo tržište i rasterete lokalne čelnike”, zaključio je Boris Lalovac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nađi: Ovo divljačko dizanje poreza iznajmljivačima znači da mnogi Hrvati neće na more Iznajmljivač obiteljskog smještaja: Zbog poreza na nekretnine trošak nam raste za 630 posto!