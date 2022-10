Podijeli:







Izvor: N1

Bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac gostovao je u N1 Studiju uživo i komentirao inflaciju i rast cijena goriva.

“Jedino gore od povećanja cijena goriva je nestašica. Vlada vjerojatno ima bolje informacije nego što se puštaju u javnost, a prema informacijama koje možemo vidjeti iz medija, očekuje se nestašica dizela u Europi. Dizela se u Hrvatskoj na godišnjoj razini potroši 2,1 milijardu litara, dok se benzina potroši 650 milijuna litara. Dakle, omjer benzina i dizela u Hrvatskoj je 75 posto. Jedan dio vjerojatno se troši za proizvodnju električne energije. Vlada je vjerojatno morala dozvoliti da se korigira dio cijene dizela, da ga oni koji ga distribuiraju jednostavno ne puste na tržište po tako niskim cijenama”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Macan: Mislim da je potez rasta cijene goriva dobra stvar Vlada neće intervenirati u cijene? Pogledajte koliko će od sutra koštati gorivo

Kako navodi, trošarine su na dizelu veće nego na benzinu. “To nema veze s trošarinama ili PDV-om. Ima veze s poremećajem na tržištima. Mislim da je ovo očekivano i Vlada je jednostavno pokušala spriječiti nestašice. Hrvatska ne može donijeti jednostranu odluku po pitanju PDV-a, a brzih odluka nema. Sada će se nastojati spriječiti nestašice. Dizela mora biti”, rekao je.

“Ne treba širiti paniku, ali kada dođe do zamrzavanja cijena, trgovci najčešće kažu da neće biti robe čije su cijene zamrznute. Mislim da je Vlada dobro manevrirala posljednjih šest mjeseci. Niti smanjenje PDV-a ne garantira niže cijene, a treba napomenuti da ovo još nije ekstremna situacija”, rekao je.

Komentirao je stanje s inflacijom. “Volio bih da DZS pokaže gdje je to inflacija 13 posto. Hrvatski građani ne kupuju na tisuće artikala. Oni znaju koliko su osnovne potrepštine poskupjele. Nevjerojatno je da porez na dobit tako ekstremno raste u takvoj situaciji. To znači da imate suludu situaciju u kojoj Vlada zamrzava cijene, a s druge strane inflacija raste i već sada imate neku vrstu ekstraprofita. Porez je došao do rekordne razine od 11,3 milijarde kuna. To znači da se događaju ozbiljni poremećaji na tržištu. Neki mehanizmi moraju nam objasniti što se događa na tržištu roba. Kako je moguće da ekstraprofiti rastu ako Vlada zamrzava cijene?”, pita se Lalovac.

“Vlada mora jasnije komunicirati zašto se to događa. Govorimo da imamo manju cijenu energije nego vani, a građani shvaćaju da su cijene puno veće kod artikala koje kupuju. Događa se da dolazi do snažnog usporavanja potrošnje u maloprodaji, ne samo zbog najava recesije. Sada ćemo vidjeti kako će se cijene ponašati, kada građani prestanu trošiti”, rekao je.

Kaže kako će doći do ozbiljnog usporavanja gospodarstva. “Sigurno je da se balon ispuhuje što se tiče roba. Povećani su i rashodi, a naročito oni koji se financiraju iz poreza. PDV je došao na 65 milijardi kuna, što je nevjerojatno. Dok sam ja bio ministar bio je 42 milijarde. Pogledajte kakvi su benefiti za proračun što se tiče inflacije. Zanimljivo je da nema dodatnog novca za zdravstvo, za koje znamo da generira dugove na mjesečnoj razini”, rekao je.