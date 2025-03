Turistički sektor nije poslušao Plenkovićev savjet: Cijene divljaju, evo kako agencije “deru” domaće goste

Podijeli :

Veljača je bila 3,7 posto skuplja od lanjske, a građane najviše ljute cijene hrane - koje su u godinu dana skočile za 5,1 posto.

Ono što još više zabrinjava su cijene usluga. Od frizera do zubara, sve je poskupjelo. Apsolutni rekorderi u poskupljenjima su hoteli i restorani. U godinu dana cijene su skočile gotovo deset posto. No, to je statistika – u praksi cijene idu gore još brže.

Internet sve pamti. Dnevnik Nove TV je provjerio cijene istih hotela kod jedne agencije lani i ove godine, za isti tjedan u špici sezone, a podaci su šokantni. Nije pomoglo što je osobno premijer Andrej Plenković upozorio odgovorne u turističkom sektoru da pripaze.

Hotel s dvije zvjezdice u Poreču je s lanjskih 295 poskupio na 395 eura po osobi za tjedan dana ljetovanja u špici sezone. Ljetovanje u hotelu s tri zvjezdice u Vodicama lani je bilo 375, sada 455 eura, dok je hotel s četiri zvjezdice na Kvarneru skočio s paprenih 475 skočile na još paprenijih 545 eura.

Iznenađuje još jedan detalj. Jedan trgovački lanac u Austriji, koji posluje i u Hrvatskoj, uz hranu, prodaje i aranžmane za proljetna putovanja.

Može se na krstarenje, na Maltu, u Italiju, Tajland pa i Havaje. Nudi se i produženi vikend u Opatiji – tri noćenja za dvoje 300 eura.

Ako iz Hrvatske, izravno kod hotelijara, pokušate rezervirati iste te datume – platit ćete ih 529 eura…

