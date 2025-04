Cjenik policijskih usluga: Evo koliko će vas koštati zgriješite li nešto od ovoga

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kako zbog sigurnosti, tako i zbog eventualnih kazni zbog prebrze vožnje, papučicu gasa prejako ne treba stiskati ni inače, no to posebno vrijedi za današnji dan.

Naime, operacija nazvana “Maraton brzine” starta u prvim sekundama tog dana, odmah nakon ponoći, a trajat će 24 sata. Radi se o 24-satnom pojačanom nadzoru brzine na području cijele Hrvatske, no ne samo Hrvatske, budući da ovu akciju naši “plavci” provode u okviru šire akcije Europskog udruženja prometne policije (ROADPOL).

Akcija se provodi istovremeno u više od 20 država članica ROADPOL-a, te je ranije najavljena. Ako ipak sva upozorenja nisu urodila plodom te danas, ili u danima, tjednima… koji slijede pored policijske kontrole brzine projurite brže nego što biste trebali i smjeli, ove je “cjenik policijskih usluga mjerenja brzine”, piše Večernji list.

Cijene kazni

U naselju, novčane kazne za prekoračenje brzine variraju ovisno o tome koliko je brzina veća od dopuštene. Ako je brzina prekoračena za do 10 km/h, kazna iznosi 30 eura. U slučaju prekoračenja između 10 i 20 km/h, vozač će platiti 60 eura. Za prekoračenje od 20 do 30 km/h kazna se penje na 130 eura. Ako je brzina veća od dopuštene za 30 do 50 km/h, predviđena je kazna u iznosu od 390 do 920 eura. Najstrože su sankcije za one koji prekorače brzinu za više od 50 km/h, gdje kazne iznose od 1320 do čak 2650 eura.

Izvan naselja, kazne za prekoračenje brzine također ovise o razini prekoračenja dopuštene brzine. Za prekoračenje od 10 do 30 km/h kazna iznosi 60 eura. Ako vozač prekorači brzinu za 30 do 50 km/h, kazna je 260 eura. U slučaju da brzina prijeđe dopuštenu za više od 50 km/h, predviđena je novčana kazna u rasponu od 660 do 1990 eura.

Prebrza vožnja je u fokusu jer kumuje većini prometnih nesreća, ali ni prespora nije bezopasna. Vozač ne smije bez opravdanih razloga voziti tako sporo da bitno usporava prometni tok ili ugrožava druge sudionike u prometu. Za vozača koji brzinu ne prilagodi uvjetima na cesti, ili ako bez razloga vozi presporo, kazna iznosi 130 eura.

Sudionici u prometu dužni su se držati ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova. Ignorirali ste prometni znak? Pripremite 60 eura. Na raskrižju prometom upravlja prometni policajac, a vi njegove pokrete niste znali (ili htjeli) protumačiti pa ste se o njih oglušili. Naravno, slijedi kazna i to u rasponu od 390 do 920 eura, a zadesit će vas i tri negativna prekršajna boda. Ako ste uputu policajca ignorirali po drugi put, također ćete bez vozačke dozvole ostati na najmanje šest mjeseci, odnosno na najmanje 12 mjeseci, ako ste taj prekršaj počinili više puta.

Ne pridržavate se baš one “kad piješ, ne vozi”? Ovisno o stupnju alkoholiziranosti, te o tome ubrajate li se u skupinu mladih ili profesionalnih vozača, novčana kazna može dosegnuti iznos od 2650 eura – jednako kao i za vožnju pod utjecajem droga ili lijekova nespojivih sa sigurnim upravljanjem vozilom.

Uočili ste da se pred vama zaustavio autobus ili tramvaj sad će svi njegovi putnici pohrliti preko ceste. Naumili ste stisnuti gas i požuriti prije njih, kako ih ne biste trebali čekati. Ne radite to. Osim što je opasno, kršite odredbe članka 41. Zakona o sigurnosti prometa. Kazna: 60 eura. Uključujete se u promet ili se prestrojavate u drugu traku, pretječete, obilazite ili skrećete, a niste prethodno provjerili možete li to izvesti bez da ugrozite druge sudionike u prometu? Kazna? 130 eura. Ako ste jedan od onih vozača koji smatraju da prilikom skretanja ili prestrojavanja nije potrebno pokazivačem smjera druge vozače obavijestiti o svojoj namjeri, zaslužujete propisanu kaznu od 30 eura.

Svako malo čujemo da je netko autocestom vozio u suprotnom smjeru, što je sulud prekršaj. Naravno, neki se to odluče raditi i na brzoj cesti te na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila. Za sve njih predviđena je novčana kazna u iznosu od 1320 do 2650 eura ili do 60 dana zatvora. Plus privremeno oduzimanje vozačke dozvole (minimalno 6 ili 12 mjeseci, ovisno koliko je puta vozač uhvaćen u tom nedjelu). Za vožnju u suprotnom ili zabranjenom smjeru na prometnici nekog drugog tipa propisano je od 260 do 660 eura kazne, plus zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 3 ili 6 mjeseci (ovisno o tome koji je vozaču put da su ga uhvatili da vozi u suprotnom smjeru). Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane. Također, vozač vozila koje skreće ulijevo mora propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, skreće ulijevo ili zadržava smjer kretanja (ako prometnim znakom nije drukčije propisano). Oteli ste drugom vozaču prednost? Kazna je od 390 do 920 eura.

Na semaforiziranom raskrižju niste se zaustavili, a na semaforu je bilo upaljeno crveno svjetlo. Propisana je kazna od 390 do 920 eura. Ali, ako niste ni pokušali stati, ili ste još i ubrzali, ili ste nabrali dva ili više crvenih svjetala, kazna raste na 1320 do 2650 eura ili do 60 dana zatvora. Također, gubite vozačku dozvolu na tri do 12 mjeseci, ovisno o okolnostima. Gužva je u prometu i jasno je da nećete uspjeti za ovog zelenog svjetla proći kroz raskrižje, već ćete ostati ili usred raskrižja ili na pješačkom prijelazu. Svejedno se gurate u raskrižje? Možete, ali pripremite 130 eura. Upustili ste se u pretjecanje ili obilaženje kolone vozila? Ili jednog vozila, iako je vozač ispred vas već počeo pretjecati? Ili time ugrožavate sigurnost vozača koji vozi u traci kojom biste vi htjeli pretjecati? Kazna za bilo koji od navedenih prekršaja iznosi 390 eura. Baš vas živcira vozač ispred vas, čini vam se da vozi sporije nego što bi trebao… Pa ste mu se odlučili voziti ‘na repu’ kako biste ga malo ubrzali. Vožnja na premalom razmaku od vozila ispred kažnjiva je, kazna iznosi 60 eura.

