Analitičar komentirao Trumpove carine: “To je na razini drumskog razbojnika!”

Ekonomski analitičar Damir Novotny komentirao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem trgovinski rat Kine i SAD-a te Trumpove carine.

Donald Trump kaže da će SAD imati dvije milijarde prihoda dnevno od carina. Novotny smatra da ta brojka nije realna.

“Trump nastupa kao stand-up komičar. Ne možemo mu baš vjerovati. Vidjeli smo da je manipulirao deficitom prema EU-u. To nas je posebno iznenadilo, da se tako može manipulirati brojevima. EU i SAD su u ravnoteži međunarodne razmjene, ako zbrojimo i robe i usluge. S Kinom je stvar nešto drugačija, tu nismo sigurni o čemu se radi. On je očito spreman na ovako apsurdan, rijetko smo vidjeli nešto ovako apsurdno u povijesti… On tvrdi da Kinezi stavljaju takve carinske barijere, ali to vjerojatno nije točno. Sad vjerojatno slijede neki pregovori. Kinezi su spremni na razgovor, ali ne znaju kako bi počeli”, govori Novotny.

“Europa se ponaša izvrsno, umjereno, ne prenaglo i nastoji pronaći ravnotežu između potrebe da se odgovori, nešto morate odgovoriti, i da se sačuva ravnoteža te međunarodne trgovine. Iako Europa ne ovisi toliko od trgovine sa SAD-om kao Kina”, navodi.

“Vidjet ćemo kako će se inicijativa Demokrata u Kongresu odvijati, da se donose zakon koji bi zabranio donošenje ovakvih uredbi sa zakonskom snagom. Ne može se on ujutro probuditi i reći da će svojim potpisom odrediti carinu od 104 postio, to je na razini drumskog razbojnika. On pokušava svojim pobornicima pokazati da radi dobar posao, ali to će se brzo pokazati kao pogrešan smjer američke trgovinske politike”, uvjeren je Novotny.

Zbog novih carina Kini, opet su pale burze. “To je sada odraz nesigurnosti ulagača. Investitori se boje u kojem će se smjeru ta politika dalje razvijati. Ako to bude dugoročno, tada će doći do pregrupiranja, do nove globalne preraspodjele rada i investiranja. Amerika je veliko tržište, ali po broju stanovnika, to je malo i skromno tržište. Europa je veća po broju stanovnika, a i veća po potrošnji”, navodi Novotny.

On kaže kako pad tržišta nije opravdan. “Nikad bolje stanje nismo vidjeli u američkoj i europskoj ekonomiji. Nezaposlenost je na najnižim razinama. Drugo je pitanje jesu li ljudi zadovoljni tim radnim mjestima”, objašnjava.

Mogući scenariji

Novotny kaže kako je sada moguće nekoliko scenarija. Jedan je da se uspiju dogovoriti SAD i ostatak svijeta. Drugi je da Trump nastavi inzistirati na ovakvim carinama pa da se EU onda okrene nekim drugim tržištima. Tu su i treća tržišta: Južna Amerika, Indija, zemlje koje Kina voli. “Kineski investitori su prisutni u Europi, ali ne državni, nego privatni. Europljani ne mogu postići ono što bi s Kinom željeli u kratkom roku. Suprotno tome, može se dogoditi, ako Trump nastavi inzistirati na tim apsurdnim carinskim stopa, da opadne potražnja za jeftinim kineskim proizvodima”, kaže Novotny.

Za Europu bi bilo pogubno da krene s nultim carinama za kinesku robu. “To bi ugrozilo europsko tržište. Nema smisla očekivati da nam Kina bude sponzor u ovom trgovinskom ratu”, kaže Novotny.

