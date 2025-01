DEBATA / Habijan i Zmajlović u žestokoj raspravi: “Inflaciju su neki ljudi iskoristili na ružan način”

Podijeli :

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan (HDZ) i saborski zastupnik iz redova SDP-a Mihael Zmajlović sučelili su se u Točki na tjedan kod naše Mile Moralić. U napetoj raspravi, dotaknuli su se aktualnih tema predsjedničkih izbora i gospodarskih izazova uzrokovanih inflacijom.

Predsjednički izbori

Kako ste u stranci analizirali poraz? Tko je kriv?

Damir Habijan: Ne bih rekao da smo analizirali poraz. Kada govorimo o predsjedničkim izborima, oni su vrlo personalizirani. Ako se pogleda i sama pretkampanja, u anketama je Dragan Primorac stajao prilično dobro, ali nakon toga krenula je negativna salva s krajnje desnice, kao i krajnje ljevice. Ne mogu se sjetiti niti jednog pozitivnog članka koji je bio usmjeren prema kandidatu kojeg je podržavao HDZ. Fokus svih ostalih šest kandidata je bio usmjeren prema Primorcu. Ispalo je da je on taj koji brani mandat. Ti napadi su bili i s ljevice i s desnice i teško je da u takvim okolnostima možete do pobjede.

Jeste li pogriješili u odabiru kandidata?

“To je odluka stranačkih tijela. Razlika u prvim anketama je bila mala, ali ono što je krenulo kasnije, ta hajka, doprinijela je rezultatu.

Kako ste vi doživjeli način na koji su se raspodijelili glasovi?

Mihael Zmajlović: Zoran Milanović je ostvario impozantan rezultat. To nisu glasovi samo za Zorana Milanovića već reakcija građana na trenutnu situaciju u državi. Bespredmetno je to analizirati. Činjenica je da je HDZ imao lošeg kandidata. Vrlo je važno priznati poraz i bilo bi odlično kada bi HDZ shvatio da moraju mijenjati način na koji vode državu.

Je li ovih 75 posto ljudi vama poručilo da morate surađivati s predsjednikom?

Damir Habijan: Vratit ću se na 24. 2. 2022., kada je došla inicijativa premijera prema predsjedniku da se sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost. Znamo koji je tada bio odgovor gospodina Milanovića. Kompromisi su rađeni u nekim stvarima. Ako pogledamo u vojnom segmentu, pri izboru čelnih ljudi obrane, postignut je kompromis. Ako pogledamo izbor čelnih ljudi sigurnosno-obavještajnih službi, dogovor je postignut.

Inflacija

Vrlo se jasno sjećam izjava Andreja Plenkovića nakon uvođenja eura, kada su cijene počele divljati. Rekao je da imamo čitav arsenal na raspolaganju stvari koje možemo učiniti da se to zaustavi…

Damir Habijan: Podsjećam na subvencioniranje struje, plina, naftnih derivata, ograničavanje cijena određenih proizvoda. A kad stavljamo u korelaciju uvođenje eura i inflaciju, ima zemalja Europske unije koje nisu u eurozoni, a imaju veću stopu po pojedinim kvartalima nego Hrvatska. Postoje i određeni ljudi na tržištu koji su iskoristili ovu situaciju na ružan način. One koji su koristili ovu situaciju da bi dizali cijene treba sankcionirati.

Mihael Zmajlović: Budimo svjesni da je to veliki problem koji se ne može riješiti čarobnim štapićem. Mislim da instrumenti koje je Vlada poduzimala ne daju rezultate i postoji spektar mogućih instrumenata i o tome treba pokrenuti stručnu raspravu. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja se poziva na nedostatne kapacitete. Dajte im novac. Ako zakonski okvir nije u redu, idemo ga mijenjati. Očigledno je da je tržište izostalo. Ono ne postoji. Čim može dizati cijenu bez da potrošači reagiraju, to upućuje vrlo jasno na kartelsko udruživanje.

Je li rezultat predsjedničkih izbora poljuljao i utjecao na ono što se može događati na lokalnim izborima i parlamentarnim izborima?

Damir Habijan: Općenito kada govorimo o izborima, specifični su na svoj način i ne bih to uspoređivao s rezultatima predsjedničkih izbora. Što se tiče wannabe premijera, imali smo ih prije od strane SDP-a i svi su završili na isti način. SDP je u zanosu i sreći nakon devet godina poraza došao do trenutka da kaže “sad smo pobijedili”. Vrlo brzo će im to veselje splasnuti. U toj euforiji je Hajdaša Dončića ponijelo pa je sebe istaknuo kao mandatara. Neka se veseli čovjek.

