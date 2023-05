Detaljna analiza: Vlada snizila PDV – trgovci podigli cijene

Podijeli :

Država je posljednjih godina u nekoliko navrata snižavala stope poreza na dodanu vrijednost, posebice na hranu, no građanima to nije donijelo niže cijene tih proizvoda, ni u vrijeme kad je Hrvatska imala stope inflacije ispod dva posto, a ni u prošloj godini kad je zabilježena rekordna inflacija od početka devedesetih.

Posljednje intervencije u PDV bile su prošle godine u proljetnom paketu antiinflacijskih mjera kad je snižen PDV na isporuku plina, a kako se poskupljenje energenata ne bi prelilo na hranu Vlada je na pet posto spustila stopu PDV-a, primjerice, na dječju hranu, jestivo ulje, maslac, margarin, svježe meso, voće, povrće, jaja, ribu… Tako su primjerice meso, voće i povrće za koje je PDV snižen s 13 na pet posto trebali pojeftiniti za sedam posto, dok su cijene za menstrualne potrepštine, za koje je stopa PDV-a snižena na s 25 na 13 posto, trebale biti niže za oko deset posto, piše Novi list.

No, uz sve pozive na odgovornost i s društvenu solidarnost, pokazalo se da građani od toga nisu imali koristi. I nije to samo dojam na osnovu cijena u trgovinama, nego je to pokazala analiza koju je sačinila porezna uprava na osnovu podataka prikupljenih od gotovo 30 tisuća poduzetnika koji se registrirani u djelatnosti trgovine.

Analiza potvrdila ono što se očekivalo: PDV je smanjen, ali cijene nisu pale Udruge traže jedinstvenu stopu PDV-a na hranu od pet posto

No, ne bave se svi oni trgovinom na malo pa su za analizu učinaka snižavanja PDV-a na cijene u maloprodaji bili bitni podaci za 2.183 tvrtke.

“Analizom podataka iz zaprimljenih PDV-obavijesti utvrđeno je da porezni obveznici nisu snizili cijene u iznosu sniženog PDV-a na dan 1. travnja 2022. u odnosu na ranije razdoblje, nego su sniženje stope PDV-a iskoristili za povećanje marže ili troškova poslovanja. Dodatno, analiza je pokazala da osim što su cijene na dan 1. travnja 2022. uglavnom zadržane ili uvećane, da je već dana 30. travnja 2022. godine došlo do daljnjeg povećanja cijena za te skupine proizvoda. Iz provedene analize na temelju naknadne procjene učinka razvidno je da se širenjem primjene snižene stope ne mogu osigurati željeni efekti sniženja cijena za obuhvaćene proizvode”, zaključak je Porezne uprave.

U skladu je to s nedavno objavljenom analizom Hrvatske narodne banke da je na dio domaće inflacije, koja je lani iznosila 8,5 posto, odnosno četiri petine ukupne godišnje inflacije najviše utjecao rast profita domaćih poduzeća. On je činio čak 60 posto domaće inflacije.

Tek trećina poduzetnika, njih 33,21 posto, se izjasnila da su snizili prodajne cijene u iznosu sniženog PDV-a, preostale dvije trećine ili nisu snižavale cijene ili je to ovisilo o proizvodu.

Najviše poduzetnika iz sektora trgovine, njih 34, 04 posto iskreno se izjasnilo da su zadržali postojeće cijene ili su ih tek neznatno snizili, a Porezna uprava upozorava da je kod nekih grupa proizvoda došlo i do povećanja cijene, uglavnom kod svinjskog mesa ili ribe.

