Doznajemo: Kako je milijunski EU projekt kojeg u Vukovaru gura Penava završio na sudu

Grad Vukovar

Europski projekt u Vukovaru - adrenalinski park u šumi Adica i šetnica uz rijeku Vuku - završio je na sudu nakon što se poznata građevinska tvrtka Presloflex povukla s gradilišta.

Sada stižu i prve nepravomoćne presude. Presofelx gradnja tužila je Grad Vukovar koji, izvjesno je, prvostupanjskim odlukama suda ne može biti zadovoljan. N1 je u njih dobio uvid.

Građevinska firma tuži grad

Prema prvoj presudi, kojom je raskinut ugovor o gradnji šetnice, gradska vlast mora Presoflex gradnji platiti oko 1,4 milijuna kuna, odnosno oko 187 tisuća eura, za izdanu bankovnu garanciju, te još oko 21 tisuću eura sudskih troškova.

Dugom nepravomoćnom presudom, Trgovački sud u Osijeku samo je raskinuo ugovor, odbivši zahtjev Presoflex gradnje da im se za propalu gradnju adrenalinskog parka plati i nešto više od milijun kuna, odnosno oko 136 tisuća eura bankarske garancije. Obje presude su još uvijek nepravomoćne, te i Presoflex gradnja i Grad Vukovar imaju pravo uložiti žalbe.

Kapitalni EU projekt

Inače, Projekt Adica vrijedan je gotovo četiri milijuna eura, oko 30 milijuna kuna. Ugovor za taj projekt potpisan je s Presoflex gradnjom još 1. veljače 2022., a Vukovarcima je trebao donijeti šetnicu od drveta uz rijeku Vuku u dužini od gotovo jednog kilometra, te sportsko-zabavni adrenalinski park koji se sastoji od visinskih i nizinskih statičnih poligona, stijene za penjanje visine 20 metara i zip-linea dužine 470 metara koji će prelaziti rijeku Vuku.

Trebao je to biti biti posljednji kapitalni projekt u sklopu intervencijskog plana Grada Vukovara, vrijednog gotovo 24 milijuna eura, od čega je 19,9 milijuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i četiri milijuna eura iz Europskoga socijalnog fonda.

Osim projekta Adice, dio tog intervencijskog plana je i gradnja nove zgrade Ekonomske škole, vrijedne 12,6 milijuna eura, čiju je gradnju dobila također tvrtka Presoflex gradanja, no ni taj projekt nisu dovršili.

Sin poznatog vinara

Presoflex gradnja poznata je građevinska firma u vlasništvu Ine Galića, sina slavonskog vinara Josipa Galića. Josip Galić od lani je pod istragom zbog sumnje da je muljao s europskim sredstvima što ih je dobio za svoju vinariju. U istom postupku osumnjičen je i njegov sin, jer mu je otac, kako sumnja tužiteljstvo, dao ugovor za radove na vinariji iako to, prema tvrdnjama OLAF-a, predstavlja potencijalni sukob interesa.

Šteta za Vukovar

“Jasno vam je koliku štetu trpi Grad Vukovar. Nakon što nam je miniran projekt Ekonomske škole i u vjetar otišli novci Europske unije vezani uz taj projekt, sada spašavamo što se spasiti da. Zato smo morali već evo sada, početkom veljače, ići u rebalans proračuna i raspisivati novu javnu nabavu i prolaziti cjelokupnu proceduru znajući da nam rokovi za završetak radova istječu krajem ove godine”, rekao je početkom prošle godine gradonačelnik Ivan Penava.

“Konačni rok za povlačenje sredstava EU-a po projektima iz intervencijskog plana je 31. prosinca 2023. godine. Ako do kraja godine ne realizirate projekt, nećete morati vraćati povučena sredstva, ali morate završiti projekt do 2026. godine iz nekih drugih sredstava, a ukoliko i do tada ne završite projekt, onda morate vraćati EU sredstva”, objasnio je lani Penava situaciju u kojoj se našao Grad Vukovar.

Detalji sudskog procesa

Prema podacima iz nepravomoćne presude, ugovori za gradnju adrenalinskog parka i šetnice raskinuti su u studenom 2022. godine. Predstavnici Presoflex gradnje nisu mirno otišli s gradilišta već su odlučili tužiti Grad Vukovar. Naime, tvrde kako su upravo gradske vlasti koje nisu osigurale sve potrebne uvjete za realizaciju projekta krive za njegov neuspjeh.

Za adrenalinski park, naveli su u tužbi, nisu od grada dobili projektnu i građevinsku dokumentaciju, dok je u dokumentaciji za šetnicu projekt izlazio van gabarita predviđene građevinske čestice.

Zbog toga, smatraju u Presoflex gradnji, krivnja za raskid ugovora nije bila na njima. Sudskim putem odlučili su zato tražili i povrat bankarskih garancija koje su izdali Gradu Vukovaru.

Predstavnici Grada na sudu su uvjeravali kako Presoflex gradnja nije imala nikakav utemeljen razlog za raskid ugovora.

Evo što su tvrdili na sudu

“Tijekom trajanja ugovora nepotpuno su izvršavali svoje obveze ili ih uopće nisu izvršavali. Od uvođenja u posao konstantno su kasnili u izvođenju radova ili ih uopće nisu izvodili. To je sve evidentirano u zapisnicima s koordinacijskih sastanaka. Imali su rok od 18 mjeseci da dovrše radove koji su započeli 1. ožujka 2022. godine. Rok je isticao 1. rujna 2023., ali je na koordinacijskom sastanku 8. travnja 2022. utvrđeno je nisu ni započeli s radovima iako je već bilo prošlo 39 dana od uvođenja u posao. Da ne izvrđavaju svoje obveze utvrdili smo i na nekoliko idućih koordinacijskih sastanaka. Prema njihovom građevinskom dnevniku na gradilištu uopće nisu bili između 5. svibnja 2022. i 18. rujna 2022., dakle 130 dana. Od dana uvođenja u posao pa do raskida ugovora prošlo 269 dana od 549 dana predviđenih za završetak radova Presoflex gradanja izvela je radove u financijskoj vrijednosti od 1,02 posto, iz čega proizlazi da nisu ni započeli s radovima. Nisu nam dostavljali revidirane dinamičke planove, a nisu imali ni namjeru završiti radove”, naveli su u odgovoru na tužbu predstavnici Grada Vukovara.

Istaknuli su i kako im je Presofelx gradnja svojim postupcima prouzročila štetu.

“Nisu nam predali jamstvo za izvedene radove u tijeku jamstvenog roka, niti atestnu dokumentaciju ugrađenih materijala. Zbog toga se za nastavak radova s drugim izvođačima mora provesti postupak ispitivanja ugrađenih materijala. Imamo tražbinu prema osnovi provođenja novog postupka javne nabave, a imat ćemo i tražbinu po osnovi cijene zbog ugovorene cijene s novim izvođačem. Tu je i tražbina zbog eventualnog gubitka dodijeljenih bespovratnih sredstava iz Fondova Europske unije ukoliko se projekt ne završi u ugovoreno vrijeme, kao i troškovi produženog stručnog nadzora”, dodali su predstavnici Grada Vukovara zaključujući kako zbog svega toga ne moraju vratiti bankarsku garanciju Presofelx gradnji.

Dvije različite presude

Zanimljivo je da je Trgovački sud u Osijeku nakon što su izvedeni svi dokazi zaključio da je ugovor za gradnju adrenalinskog parka neosnovano raskinut, pa Presoflex gradnji nije dosudio povrat bankarske garancije.

Stalna služba Trgovačkog suda u Osijeku koja ima sjedište u Slavonskom Brodu donijela je presudu u slučaju raskida ugovora za gradnju šetnice. Prema stavu tog suda Grad Vukovar nije ispunio ugovornu obvezu, odnosno nije dao Presoflex gradnji su potrebnu dokumentaciju, pa je građevinska firma imala pravo raskinuti ugovor. Uz to, ima i pravo na povrat bankarske garancije.

Dok se čeka konačni rasplet ovih procesa Grad Vukovar je, prema javno objavljenim podacima, sklopio ugovor s novim izvođačima za nastavak realizacije projekta Adica.

