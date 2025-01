Poduzetnik za N1: Ne podržavam bojkot i nikome neće naštetiti. Ljudi će i dalje kupovati

Podijeli :

Član Nadzornog odbora udruge Glas poduzetnika Dražen Oreščanin komentirao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem bojkot trgovina, najavljen za petak 24. siječnja.

“Moj stav je da ne podržavam bojkot i da je usmjeren na krivu adresu. U petak ću kupovati hrvatske proizvode”, kazao je Oreščanin pa objasnio svoj stav:

“Ne smatram da su trgovci primarni uzrok visokih cijena. On leži u dugogodišnjoj politici koju provodi Vlada. Ove cijene su samo posljedica i smatram da je bojkot usmjeren na krivu adresu i da bi ustvari građani trebali malo detaljnije i bolje sagledati kompletnu problematiku, razumjeti uzrok pa opravdani jal zbog visokih cijena usmjeriti na pravu adresu.”

Kome će naštetiti bojkot?

“Nikome jer će ljudi nastaviti kupovati. Hrvatska ekonomija i BDP su bazirani na osobnoj potrošnji. Kad god uđete u neki trgovački lanac ili dućane, puni su i ljudi troše novac.”

Pojasnio je kako opravdati da su proizvodi hrvatskih proizvođača skuplji nego u drugim zemljama.

Najavljeni bojkot trgovina nije prva takva akcija kod nas. “Bolje je da svatko sastavi svoju crnu listu”

“To pitanje treba postaviti hrvatskim proizvođačima. Oni ih prodaju po cijenama koje im odgovaraju. Prva stvar, ako nešto možeš prodati skuplje, onda ćeš to i napraviti. Drugo, ugovori koje hrvatski proizvođači imaju s maloprodajnim lancima veže se uz određenu količinu, a na stranim tržištima lanci funkcioniraju preko distributera. Veličina jednog tog ugovora može biti veća i onda cijena može biti manja. Tu je i dio koji se odnosi na distribuciju. Mi kao potrošači te detalje ne znamo jer nisu transparentni pa ako netko nahuška ljude protiv trgovaca… Oni nisu jedini ni primarni krivci.”

Vlada širi listu zaštićenih proizvoda, kojima ne smiju rasti cijene.

“Pokušali smo pronaći države članice Europske unije gdje se to radi, ali nismo našli nijednu u kojoj se to radi. Zato smo našli da je PDV na prehrambene proizvode do deset posto, a kod nas je većinom 25 posto. Naš prijedlog je da se PDV smanji na svu ili većinu hrane”, zaključio je Dražen Oreščanin.

