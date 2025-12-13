Ekonomist prognozirao cijene nekretnina u Hrvatskoj u 2028.

Na pitanje prijeti li Hrvatskoj manjim priljevom europskog novca pucanje nekretninskog balona, on odgovara niječno. Osim spomenutog izvora financiranja, ali u različitom obliku, ostat će na raspolaganju drugi izvori, primjerice Europska investicijska banka koja je zainteresirana za ulaganja u Hrvatsku. Kao ilustraciju spominje mogućnost financijskog sudjelovanje u izgradnji zagrebačkog novog sveučilišnog kampusa. To je izuzetna prilika za građevinsku operativu. Dio financiranja ostvario bi se i korištenjem europskih sredstava usmjerenih na inovacije.