Gradska plinara izgubila opskrbu plinom. Tomašević smiruje situaciju: “Građanima će se promijeniti samo jedna stvar”

Gradska plinara Zagreb - Opskrba od jeseni neće stanovnike glavnog grada opskrbljivati plinom. Posao je na natječaju dobilo poduzeće Međimurje plin iz Čakovca.

S obzirom na to da na području Zagreba više od 290 tisuća kućanstava koristi plin zagrebačke plinare, ne čudi veliki interes za ovakvu odluku HERA-e. Građane zanima kako će se razviti nova situacija, a da ga kao građanina zanima tko će ga opskrbljivati plinom, poručuje i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević već je jučer doveo u pitanje motive čakovečke firme, a danas je razgovarao s našom Emom Bašić kojoj je otkrio hoće li pokušati osporiti rezultate natječaja koji su veliki udarac gradskoj vlasti, a zbog njih strahuju i radnici GZP – Opskrbe.

Na pitanje što planira poduzeti, Tomašević odgovara: “Vidjet ćemo, prerano je reći.”

Međimurje plin grijat će Zagrepčane. Gradonačelnica Čakovca: Ljuta sam, priča se zakomplicirala! Zagrebačka plinara izgubila opskrbu u Zagrebu. Oglasila se HERA

“U kojoj su članici EU-a mogući ovakvi natječaji, nema obvezujuće ponude banke … ne treba vam ni suglasnost najvećeg suvlasnika da se javite na natječaj”, pita se Tomašević. U Gradu su, kaže, neformalno razgovarali o mogućim rješenjima, ali nije htio iznositi detalje koji su spominjani dok se ne složi cijela pravna strategija. “Imamo mi i dalje posebne korisnike, i dalje će građani dobivati opskrbu do 1. 10.”, kaže.

Gradonačelnik podsjeća i da u Zagrebu postoje dvije gradske plinare: Gradska plinara Zagreb, koja, kaže gradonačelnik, ima 380 zaposlenih i Gradska plinara Zagreb – Opskrba koja ima sto zaposlenih. Tomašević podsjeća da je Gradska plinara Zagreb vlasnik cjelokupne infrastrukture u Gradu i kaže da će “građanima sve ostati isto, samo će fakture dobivati od druge tvrtke”.

Govoreći o tome kako je HERA mogla donijeti ovu odluku, Tomašević kaže: “To morate pitanji njih, meni je to apsurdno. Volio bih da se pita i direktora Međimurje plina, koji je predsjendik međimurskog ogranka HNS-a, kakva je to logika prema svojim korisnicima. Oni će sad napustiti svoje građane, oni ne smiju više svoje građane opskrbljivati plinom da bi preuzeli Zagreb. Zamislite da GZP sad ostavi Zagrepčane i ode u Slavoniju na tržištu. Koja je to logika za javno poduzeće, koji je motiv, zašto?”

Što se tiče mogućnosti da GZPO nastavi opskrbljivati dio građana plinom po tržišnim uvjetima, gradonačelnik kaže: “To je uvijek opcija. Dirketor će predložiti daljnje korake za opstojnost firme i daljnje poslovanje, to očekujemo od njega. Bitno je reći, vidim da je Hranilović (ravnatelj Međimurje plina, op. a.) rekao da će građani Zagreba imati jeftiniju uslugu, da i to stavimo u kontekst, razlika između GPZO-a i Međimurje plina je – pola eura mjesečno. Za pola eura mjesečo će se građani morati prebacivati, njih gotovo 300 tisuća kućanstava.”

Na pitanje ima li reakcija građana, kaže: “Javljaju se građani, pitaju mogu li ostati na tržišnom, bez obzira na ovu promjenu, imamo neke upite, ali rano je još. Reagirali smo jučer kad smo imali neslužbeno. Sad imamo neku službenu odluku i obrazloženje koje je meni u najmanju ruku nedorečeno. Isto tako mi nije jasno zašto HERA nije poništila natječaj i prvi put? GPZ je onda uspio onda spustiti cijenu s dobavljačem, da budu na poslovnoj nuli…” Zaključuje i kako će najprije izvidjeti sve pravne mogućnosti pa se ponovno obratiti javnosti.

