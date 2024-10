Grujić: Nad umirovljenicima se provodi ekonomski terorizam

Podijeli :

N1

Predsjednik Stranke Umirovljenika Lazar Grujić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je govorio o problematično malim mirovinama.

Premijer Andrej Penković u utorak je pohvalio Vladu i naveo kako su porasle plaće i mirovine, pala nezaposlenost i brojne druge uspjehe. Međutim, umirovljenici ni blizu ne osjećaju da je situacija tako dobro kao što premijer priča, tvrdi Grujić.

U prijevremenu mirovinu zbog stečaja ide sve više osoba, a mirovine su im ispod prosjeka Kako žive samci s mirovinom od 400 eura? “Ne bih preživjela bez ovoga…”

“Moramo ga podsjetiti da imamo 600 tisića umirovljenika koji imaju mirovine ispod 600 eura. Plenković je izuzetno pametan čovjek, retoričar. To je dio njegove strategije da opravda povećanje plaće od 80 posto sebi, ministrima i saborskim zasutpnicima”, kaže Grujić i dodaje kako je svaki pet građanin u Hrvatskoj u zoni siromaštva, bez obzira na dobnu skupinu.

Grujić smatra da je Hrvatska ekonomski vrlo podijeljena.

“Imamo 131 tisuću umirovljenika s mirovinama od 400 do 470, eura, zatim 102 tisuće umirovljenika od 470 do 540 eura i 114 tisuća njih s mirovinama od 540 do 600 eura. Brojke govore. Samo želimo da premijer shvati da je Hrvatska podijeljena.”

Osvrnuo se i na prosvjed umirovljenika.

“Prosvjed se nije dogodio slučajno. Prosvjed je poruka da ljudi treće životne dobi više neće trpiti, neće podvale i ekonomski terorizam koji se provodi nad umirovljenicima”, poručuje.

Objašnjava da se ekonomski terorizam provodi nad umirovljenicima jer nisu politički jaki.

“Djetinjasto je što je Plenković rekao”

Premijer i ministri su komentirali da je prosvjed umirovljneka bio ispolitizran i da se zna tko je brifirao umirovljnike – na Pantovčaku.

“To je djetinjasto što je gospodin Plenković rekao. To je politički skup, politička poruka vladi kako žive umirovljenici, a to nismo mi ispolitizirali”, naglašava Grujić.

Veselko Gabričević iz Hrvatske stranke umirovljenika nedavno je optužio Grujića da je lažni invalid, a ovaj kaže da je podnio tužbu zbog toga.

“Ja primam redovno mirovinu po svim hrvatskim zakonima. Ovo je po nalogu HDZ-a jer je dobio mjesto saborskog zastupnika. Ne znam što mu se dogodilo, možda pad koncentracij ili ga HDZ tako lako nagovori, a možda kao general mora slušati, i dogodilo se to što se dogodilo. Ne bih želio s njim polemizirati. Ja sam to dao odvjetničkom uredu. To je stvar sad procesa”, objasnio je Grujić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jak potres u Turskoj Nova ciklona: Jačat će južina, evo gdje se očekuju obilni pljuskovi