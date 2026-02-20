22.000 potpisa peticije
"Halo, inspektore" poručuje Saboru: Zaštitite potrošače, ukinite indeksni "harač" i prodaju "zraka"!
Potrošačka platforma „Halo, inspektore“ obavještava javnost da su Hrvatskom saboru službeno predani Zahtjevi za hitnim tematskim sjednicama, podržani potpisima 22.000 građana s platforme Peticije.eu.
Zahtjevi su upućeni na adrese triju ključnih saborskih tijela koja imaju ustavnu i zakonsku obvezu štititi potrošače:
- Odboru za gospodarstvo (predsjednik Ivica Mesić)
- Odboru za informiranje, informatizaciju i medije (predsjednik Josip Borić)
- Odboru za predstavke i pritužbe (predsjednik Zlatko Komadina)
Platforma traži od navedenih odbora da prestanu štititi profite stranih dioničara i počnu provoditi svoju ustavnu dužnost zaštite naroda kroz tri ključna stupa.
1. "Možebitni kartel i penalizacija (Članak 49. Ustava RH)"
Iako u Hrvatskoj imamo tri velika operatera, stoji u priopćenu "Halo, inspektore", njihovo gotovo sinkronizirano uvođenje „indeksne klauzule“ stvara samo privid tržišne utakmice. U stvarnosti, oni djeluju kao prešutni kartel koji istovremeno diže cijene, ne ostavljajući građanima kamo pobjeći. Posebno je skandalozno što se potrošačima onemogućuje raskid ugovora bez penalizacije, čime su građani doslovno prisiljeni plaćati jednostrana poskupljenja pod prijetnjom visokih „kazni“. Članak 49. Ustava izričito zabranjuje zlouporabu monopolskog položaja, ističu s platforme.
2. "Država mora intervenirati (Članak 50. Ustava RH)"
Ustavni sud je jasan: poduzetnička sloboda nije „dozvola za pljačku“ i država je može i mora ograničiti zakonom ako ugrožava interese i ekonomsku sigurnost Republike. Naplata procijenjenih 138 milijuna eura godišnje za nepostojeću uslugu – za „zrak“ – izravna je ugroza standarda 1,1 milijun obitelji. To je školski primjer situacije u kojoj Sabor, temeljem Članka 50. Ustava, mora intervenirati i zaštititi narod, a ne telekomunikacijske divove, stoji u priopćenju.
3. "Stop prodaji '700 grama salame'“ (Reforma HAKOM-ovih propisa)"
Trenutačni HAKOM-ovi pravilnici dopuštaju operaterima da legalno isporuče tek 70 % ugovorene brzine interneta, dok vam uredno naplaćuju 100 % cijene, a što se posebno vidi na računima tijekom turističke sezone. Što to znači? To je kao da u mesnici platite kilogram salame, a mesar vam zamota 700 grama i kaže: „Sve je po zakonu!“ tvrde i u Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača (HUZP)
Zahtjev: Hrvatska je prema Ustavu socijalna država. To znači da zakoni moraju jamčiti poštenu razmjenu: 100 % plaćene cijene mora značiti 100 % isporučene brzine! Svako odstupanje veće od 5 % mora rezultirati automatskim i proporcionalnim smanjenjem mjesečnog računa, a ne kontinuirano zakidati potrošače. U trgovinama kada proizvođač zakida potrošača plaća ozbiljne kazne, a u slučaju telekoma to se – tolerira?, napominju iz platforme u svom priopćenju.
"Europska praksa, zašto drugi mogu, a Hrvatska ne želi"
Dok nas domaće državne institucije uvjeravaju da su im „ruke vezane“ europskim direktivama i odlukom Suda EU, praksa i odluke drugih država ih demantiraju:
- POLJSKA: Dok poljski regulator UOKiK pokreće istrage i podiže optužnice protiv četiri najveća teleoperatera zbog uvođenja indeksnih klauzula, štiteći svoje građane od nepoštenih uvjeta, HAKOM u Hrvatskoj pasivno promatra stabilno pražnjenje džepova hrvatskih obitelji pokrivajući svoje nedjelovanje raznim izgovorima.
- IRSKA, MALTA i ITALIJA (članice EU): Regulatori poput ComReg-a i AGCM-a oštro su intervenirali protiv kartelnog ponašanja i automatskih poskupljenja. U Hrvatskoj AZTN šuti.
- UJEDINJENO KRALJEVSTVO (UK): Regulator Ofcom zabranio je telekomima neodređene indeksne klauzule jer potrošači ne mogu predvidjeti svoj budući trošak.
Zaključak
Građani koji trenutno potpisuju peticiju nisu, kako ih neki nazivaju, „Facebook ratnici“, već suvereni birači koji traže da se Zakon o elektroničkim komunikacijama (ZEK) hitno uskladi s temeljnim načelima poštenja, Zakonom o obveznim odnosima i ustavnom zaštitom potrošača, ističu s platforme.
To je glas 22.000 građana koji imenom i prezimenom traže reakciju predstavnika naroda u najvišem zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske. To su građani koji više ne šute i mirno trpe ono što sve više europskih država dokida – automatsku indeksaciju računa, penalizaciju raskida ugovora ukoliko potrošač zbog poskupljenja odluči raskinuti svoj pretplatnički odnos, te traže plaćanje realne potrošnje i brzine, a ne imaginarne i ugovorom obećane brzine.
Potpisivanje peticije traje do 27.2.2026. u ponoć, ali se paralelno pokreću i inicijative za promjenu postojeće zakonodavne prakse ne čekajući završnu peticiju jer je i ovo broj koji je daleko veći nego što su mnogi saborski zastupnici dobili glasova na izborima, ističu s platforme "Halo, inspektore".
