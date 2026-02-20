"Halo, inspektore" poručuje Saboru: Zaštitite potrošače, ukinite indeksni "harač" i prodaju "zraka"!

Trenutačni HAKOM-ovi pravilnici dopuštaju operaterima da legalno isporuče tek 70 % ugovorene brzine interneta, dok vam uredno naplaćuju 100 % cijene, a što se posebno vidi na računima tijekom turističke sezone. Što to znači? To je kao da u mesnici platite kilogram salame, a mesar vam zamota 700 grama i kaže: „Sve je po zakonu!“ tvrde i u Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača (HUZP)