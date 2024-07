Vlada najavljuje porez po uzoru na SDP: Evo kako su HDZ i DP prije izbora pričali o njemu

Podijeli :

Porez na nekretnine nešto je o čemu oporba govori osam godina, a govorila je i kroz kampanju uoči posljednjih parlamentarnih izbora. Za razliku od vladajućih, koji su rezolutno odbijali njegovo uvođenje. Ali, ni dva mjeseca od formiranja vlasti - zaokret.

“Razmišljamo o subvencioniranju, ali s druge strane, još važnije, razmišljamo o uvođenju poreza na nekretnine. Prije svega za one koje stoje prazne”, rekao je Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva.

Motiv je to što više od 600.000 stanova zjapi prazno. Podatak je to o kojem se više puta upozoravalo vladajuće, ali svaki put bi se na spomen poreza reklo – ne. Peđa Grbin, predsjednik SDP-a na odlasku, više puta je govorio o tome.

“Za one stotine tisuće praznih nekretnina ili ćeš legalizirati tog podstanara kojeg imaš pa plaćati porez na to, pa će država i društvo imati neke koristi od toga. A ako imaš praznu nekretninu koju čuvaš kao način ulaganja, onda ćeš birati. Ili ćeš nekretninu staviti u nekakav oblik prometa, pa će se ona korisiti pa će možda dovesti do smanjenja najma ili smanjenja cijene po kojima se te nekretnine prodaju, ili ćeš plaćati porez na nekretninu, a društvo će od toga imati novac da gradi novi stambeni fond i ulaže u druge stvari.”

Ministar financija Marko Primorac već je dao naznačiti na koji će se način na mala vrata uvesti porez na nekretnine, upravo modifikacijom poreza na kuće za odmor – koji će promijeniti ime:

“Taj porez ima jedan nespretan naziv, on mora prije svega promijeniti svoje ime. Sada postoji dilema kod pojedinaca, ako se radi o porezu na kuće za odmor, odnosi li se to i na prazan stan u centru nekog grada. Odnosi! Odnosi se na sve objekte i građevine ili dijelova građevina, osim na one u kojima netko živi ili je netko trajno iznajmio”, kazao je.

Dakle, ako iz Bačićevih riječi nije bilo jasno, iz Primorčevih jest. Građani će to pozdraviti, kao što bi pozdravili i prije izbora. No, tad je priča išla nešto drugačije. Primjerice, u debati na N1 uoči izbora, tadašnji ministar gospodarstva Damir Habijan bio je više nego jasan.

Naš Ilija Radić imao je jasno pitanje “Hoćete li uvesti porez na nekretnine?” i Habijan nije razmišljao ni sekunde s odgovorom:

“Ne.”

Bio je jasan, što se može čuti i vidjeti. Možda je drugačije razmišljao Mario Radić, član HDZ-ova koalicijskog partnera, Domovinskog pokreta? Nije. Evo što je on rekao tijekom istog sučeljavanja na isto pitanje:

“Ne. To nije klasični porez, ne može se nešto što je u vašem vlasništvu posebno oporezivati.”

Sanja Radolović iz SDP-a bila je detaljnija i rekla ono što sad nakon izbora govore vladajući.

“Bit ću konkretnija, treba ga uvesti na one nekretnine koje se ne koriste. Samo u Zagrebu je 50.000 praznih stanova.”

Sučeljavanje o kojem je riječ pogledajte u priloženom videu.

