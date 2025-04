Hoćemo li plaćati carine i poreze na Netflix i Google?

Podijeli :

Te digitalne usluge su značajan prihod američkih kompanija.

Ekonomski stručnjak Damir Novotny smatra da su američke carine zasigurno donijele snažan šok i udarac međunarodnoj trgovini, koja je u protekla tri desetljeća bila velik pokretač ekonomskog rasta u mnogim zemljama u razvoju, poput azijskih zemalja, piše Novi list.

Naime, gospodarstva azijskih zemalja rasla su zbog potražnje za njihovim robama s europskog i američkog tržišta. Stoga ističe da će postavljanje carinskih barijera zasigurno smanjiti potražnju za njihovim robama na tržištu SAD-a i zbog toga su financijska tržišta azijskih zemalja burno reagirala – dogodio se nagli pad burzovnih indeksa. Istina, i u SAD-u su opali burzovni indeksi, dakle investitori nisu sigurni hoće li mjere Donalda Trumpa uspjeti, hoće li se američka ekonomija i industrijska proizvodnja revitalizirati.

Luksuzna roba

I zbog toga su investitori u SAD-u počeli prodavati dionice američkih kompanija, pa im je indeks pao za dva posto, na azijskim tržištima to je bilo čak četiri posto, a europska financijska tržišta nisu tako burno reagirala jer su investitori uvjereni kako će pad potražnje s američkog tržišta biti manji nego što se sada može pretpostaviti, rekao je Novotny.

“Europa izvozi skupe proizvode na američko tržište. Kupci skupih proizvoda ne reagiraju na cijene. Hoće li cijene biti 20 ili 30 posto više, pogotovo u kontekstu inflacije, nije im osobito važno. Ono što možemo očekivati jest da će najviše biti pogođena Njemačka, odnosno cijela europska automobilska industrija. Tu će doći do pada, a to naravno onda može imati svoje refleksije i na hrvatske dobavljače – one koji su uključeni u proizvodnju automobila. Farmaceutska industrija također će biti dosta pogođena jer su američke kompanije koje proizvode u Europi, pogotovo Pfizer, vraćale dio proizvodnje na tržište SAD-a i tu se stvarao taj deficit o kojemu Trump govori.

S druge strane, Europa ne može kupovati američke proizvode ne zbog toga što su oni nekonkurentni, nego što nisu prihvatljivi potrošačima. Američka automobilska industrija ne može prodavati u Europi jer jednostavno tako velike automobile s tom potrošnjom i ispušnim plinovima europski potrošači ne žele. Kao ni, recimo, proizvode prehrambene industrije. Trump govori o tome da Europa ne kupuje piliće, no europski potrošači davno su se odrekli te niske kvalitete pilećeg mesa”, zaključio je Novotny.

Ogroman uvoz američkih digitalnih usluga u EU-u

“Ono gdje su Sjedinjene Države superiorne digitalne su usluge i to je ono što Trump uopće ne spominje”, rekao je Damir Novotny. To je spomenula predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekavši kako je bilanca uravnotežena ako se zbroje i usluge. Jer američke digitalne kompanije, dakle one koje stižu iz Silicijske doline, prodaju digitalne usluge velikih vrijednosti na europskom tržištu, pa onda i na hrvatskom. Streaming platforme ne plaćaju nikakve poreze u Europi, i nikakve carine.

Dakle, te digitalne usluge su značajan prihod američkih kompanija, u Europi osobito. Mi se koristimo američkim proizvodima poput Netflixa ili pak Googlea, koji je ogromna kompanija i tu najbolji primjer jer dominira europskim tržištem, što, recimo, nije slučaj u Kini i azijskim zemljama općenito – ističe Novotny.

