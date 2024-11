Izglasan proračun EU-a za 2025.: Bit će veći za oko deset milijardi eura

Podijeli :

Europarlamentarci su nakon izglasavanja povjerenika i programa Europske komisije donijeli i proračun Europske unije za iduću godinu, a potpisala ga je predsjednica EP-a Roberta Metsola.

Ukupni proračun za 2025. iznosi 199,4 milijardi eura u obvezama, a za plaćanja je namijenjeno 155,21 milijardi eura. Bit će za oko deset milijardi eura ili šest posto veći od postojećeg. Prihvaćen je s 418 glasova za, 185 protiv te 67 suzdržanih. Vijeće je već 25. studenog odobrilo ovaj sporazum.

Vrijedi naglasiti da je više od 230 milijuna eura dodano za ključne programe kojima se želi poboljšati živote ljudi, poticati konkurentnost i rješavati trenutačne izazove.

Proračunom su zastupnici osigurali učinkovitiju potporu za pitanja zdravlja, humanitarne pomoći, upravljanja granicama i borbe protiv klimatskih promjena.

U dogovoru s državama članicama postignutom u subotu, 16. studenoga, Parlament je uspio obraniti ambiciozan proračun EU-a za sljedeću godinu te osigurati da se njime rješavaju trenutačni izazovi i omogući pozitivan utjecaj na podizanje kvalitete života građana.

U veljači 2024., tijekom revizije dugoročnog proračuna EU-a, Parlament je osigurao znatna povećanja za ključne prioritete, kao što je potpora Ukrajini, a ti su dodaci ostali dio proračuna za 2025. Osigurali su i financiranje troškova otplate za Europski instrument za oporavak (EURI), koji su gotovo dvostruko veći od prvotno predviđenog iznosa za 2025., uz istodobnu zaštitu financiranja ključnih programa kao što je Erasmus+ ili istraživanje.

Zastupnici su dobili i dodatna sredstva za ključne programe u godišnjem proračunu za 2025. Uspješno su ispregovarali dodatnih 230,7 milijuna eura povrh početnog nacrta prijedloga Komisije, s naglaskom na ključnim inicijativama kao što su istraživanja, zdravlje, obrazovanje, mladi poljoprivrednici, koordinacija programa socijalne sigurnosti, krizni odgovori na prirodne katastrofe, borba protiv klimatskih promjena, humanitarna pomoć, vojna mobilnost i upravljanje granicama.

Osim tih dodatnih sredstava, velika povećanja ostvarena prethodnim uštedama doprinijet će proračunu za 2025., uključujući 422 milijuna eura za Erasmus+ i 20 milijuna eura za Obzor Europa.

“Ovim proračunom rješavaju se hitni izazovi, koji uključuju rusku agresiju na Ukrajinu, trenutačne migracijske pritiske, sve veću krizu na Bliskom istoku, posljedice prirodnih katastrofa i, prije svega, konkurentnost naših gospodarstava. Time će se osigurati da EU može učinkovito odgovoriti na te hitne situacije”, izjavio je Johan Van Overtveldt (ECR, BE), predsjednik Odbora za proračune.

Više od 90 posto proračuna financira aktivnosti u državama članicama i šire, od čega koristi imaju građani, regije, poljoprivrednici, istraživači, studenti, nevladine organizacije i poduzeća. Za razliku od nacionalnih proračuna, proračun EU-a prvenstveno je usmjeren na ulaganja, stvaranje rasta i prilika diljem Europske unije.

Europska unija opslužuje 27 zemalja s ukupno 450 milijuna stanovnika. Obzirom na to područje primjene, godišnji proračun EU-a relativno je malen – u prosjeku 160 do 180 milijardieura godišnje u razdoblju 2021. do 2027. To je usporedivo s nacionalnim proračunom Danske, koja ima 5,6 milijuna stanovnika te je za oko 30 posto manje od proračuna Poljske, koja ima 38 milijuna stanovnika.

