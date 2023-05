Jedna aviokompanija putnike će prilikom ulaska u avion početi – vagati

Podijeli :

IlustracijaArtturi Jalli/Unsplash

Više od 10.000 putnika koji lete Air New Zealandom tijekom lipnja bit će zamoljeni da stanu na vagu prije nego što se ukrcaju na let.

Zrakoplovna kompanija želi da oni koji putuju njezinom međunarodnom mrežom sudjeluju u istraživanju težine putnika.

To je “bitna” inicijativa za osiguranje “sigurnog i učinkovitog rada zrakoplova”, prema Air New Zealandu, a također je i zahtjev Državne uprave za civilno zrakoplovstvo, piše The Independent.

Putnici na domaćim letovima vagani su 2021., a sada kada su međunarodna putovanja nastavljena nakon pandemije, vrijeme je da se važu i oni na međunarodnima.

I ranije se pisalo da vaganje svakog putnika prije leta može povećati sigurnost i smanjiti štetu za okoliš koju svaki let uzrokuje. Trenutno zrakoplovne kompanije koriste “pretpostavljenu masu”, procjenjujući ukupnu težinu putnika pomoću zadanih brojki.

Prijevoznik želi uvjeriti putnike koji možda oklijevaju oko vaganja – dok drže svoju ručnu prtljagu – da nema razloga za brigu.

“Znamo da stati na vagu može biti zastrašujuće. Želimo uvjeriti naše klijente da nigdje nema vidljivog zaslona. Nitko ne može vidjeti vašu težinu – čak ni mi. Potpuno je anonimno,” rekao je Alastair James, stručnjak za poboljšanje kontrole opterećenja Air New Zealanda. “Jednostavno je, dobrovoljno je, a vaganjem ćete nam pomoći da vas svaki put vozimo sigurno i učinkovito.”

James je objasnio da prije svakog polijetanja pilot treba znati težinu i ravnotežu natovarenog zrakoplova.

“Važemo sve što ide u zrakoplov, od tereta, preko obroka u avionu, do prtljage u prtljažnom prostoru. Za klijente, posadu i kabinske torbe koristimo prosječne težine koje smo dobili iz ove ankete”, kazao je.

Anketa će se provesti na ulazu u gate lounge odabranih letova Air New Zealanda koji polaze iz međunarodne zračne luke Auckland do 2. srpnja 2023.

