Jedna krizantema – pet eura. Evo kako se kreću cijene cvijeća uoči Svih svetih

Pexeels / Ilustracija

"Cijene krizantema, koje su simbol ovog blagdana, nevjerojatno su porasle, teško da ću moći izdvojiti pet eura za jednu", govori jedna Koprivničanka, a prenosi Podravski.hr.

Tradicija ukrašavanja grobova svježim cvijećem i svijećama za njih iz godine u godinu postaje sve veći izazov, a mnogi si ih više, po trenutnim cijenama, ne mogu priuštiti u količinama i kvaliteti kao nekada. Podravski.hr svjedočio je razgovoru dviju umirovljenica zgroženih činjenicom da se jedna krizantema ovih dana u Koprivnici prodaje po cijeni od pet eura.

“Sve više ljudi razmišlja o jeftinijim alternativama, kupuju plastično cvijeće koje se može koristiti duže vrijeme. To je teška odluka, ali zbog cijene živog cvijeća, postala bude sve uobičajenija praksa.

U prodaji se najviše nudi cvijeće u teglama i plastično, dok će živo rezano cvijeće, kojem je rok trajanja kraći, logično, u prodaju tek ovog tjedna, tri do četiri dana uoči samog blagdana Svih svetih.

Križevci

U Križevcima se tegla najtraženije multiflore kretala od tri eura za manju do 10 eura za veliku teglu, dok su primjerice krizanteme, njih šest u tegli, koštale također 10 eura.

Plastični aranžmani, kojih je zapravo bilo i najviše, nudili su se od 15 do 45 eura, a košarice s umjetnim cvijećem moglo se kupiti za 5 pa do 18 eura. Đurđevčani su u tjednu za nama na gradskoj tržnici plastične aranžmane mogli nabaviti za 10 do 30 eura, tegla multiflore prodavala se za pet eura, dok se krizantemi cijena kretala od 2,5 eura.

Bračni par iz Repaša, „potegnuo“ je do Koprivnice pa su usput svratili na tržnicu. Kao i prijašnjih godina, i ovaj su put kupili plastične aranžmane, a za tri komada izdvojili su 30 eura.

“Potrošit će se do 100 eura sigurno. Dosta je teško, ali nađu se novci, ipak je to jedanput godišnje”, govori drugi Koprivničanin. Jedna gospođa je za četiri tegle multiflore izdvojila 24 eura.

“Cvijeće me koštalo 38 eura. Još planiram kupiti plastične kugle u koje ću ih postaviti. Sve zajedno ne planiram utrošiti više od 60 eura. To će biti jedan veći aranžman. Lani sam isto kupila cvijeće na rasprodaji, no kupila sam preveliki vijenac pa sam išla dodatno nekoliko puta po cvijeće. Dok sam sve izračunala, koštalo me 1200 kuna, bilo je prekrasno, ali bilo je stvarno preskupo”, kazala je za Podravski Koprivničanka Dijana.

Lampaši

“Mali su po 1,5 eura, najskuplji stakleni je 16,50 eura, a imamo i solarne po 22 eura. Najbolje idu ovi ulošci za staklene lampaše. Prodaje se cijeli mjesec, za sad se ne osjeti da ljudi nemaju novaca”, govori vlasnica jednog od dućana u Koprivnici koja je u poslu više od tri desetljeća.

Velika Gorica

U Velikoj Gorici karanfili, koji simboliziraju vječnu ljubav i sjećanje, prodaju se po cijeni od 3 eura po komadu, dok su cvjetni buketi u rasponu od 10 do 35 eura, ovisno o veličini i vrsti cvijeća. Krizanteme, kao vječni simbol poštovanja i tuge, dolaze po od 8 do 10 eura za paket ili pojedinačno po 2,5 eura.

Ako ste u potrazi za cvijećem specifičnijih vrsta, tu su manje grandiflore u tegli po 7 eura, multiflore od 6 eura do 9 eura, te nježni zeleni “gumbeki” po 2,5 eura, izvještava velikagorica.com.

Velik je izbor i pripremljenih aranžmana – manji su od 12 do 30 eura, a veći od 35 do 50 eura, a pronašli smo pojedine i po 70, no tu je riječ o velikim aranžmanima. Aranžmanima u obliku križa ili sličnih oblika, koji imaju posebno značenje, cijene su od 35 do 40 eura.

Za one koji preferiraju trajnije opcije, plastični aranžmani dostupni su po cijeni od 20 do 30 eura.

