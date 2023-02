Kako u ovoj eksploziji cijena do vlastitog stambenog prostora?

Podijeli :

Klaus Ohlenschläger / DPA / Profimedia / ilustracija

Kad je riječ o stambenoj politici - pravo je pitanje kako u ovoj eksploziji cijena doći do vlastitog stambenog prostora, ali jednako tako i biti podstanar. Visoke cijene najma, ali i nedostatak stanova problemi su koji postaju sve dublji i dublji - pa podstanari udrugu Pragma zovu za pomoć svakodnevno, i to iz cijele Hrvatske.

“Ljudima je teško, prije smo u Zagrebu plaćali 300 eura za nekakav jednosoban stan, sad odjednom moramo 450, 500 eura, to govorimo o zaposlenim ljudima, koji imaju redovne, stabilne mjesečne prihode, ali to stambeno opterećenje ih gura u neizvjesnost”, kazao je Nedjeljko Marković iz Udruge Pragma.

Da bi možda malo umirila tu neizvjesnost i Vlada je u javnost nedavno pustila informaciju kako razmatra mogućnost subvencioniranja najma za mlade. No, to je tek ideja, i očito se oko nje ne slažu niti svi u Vladi.

“To je jedna mjera koja bi mogla pomoći mladim obiteljima, no uvijek je pitanje kako će bilo kakva subvencija utjecati na krajnje cijene, dakle, hoće li zbog tih subvencija porasti cijene najma stana”, dodaje Marković.

Kao što se to dogodilo, htjeli to u Vladi priznati ili ne, sa subvencioniranim kreditima za prve nekretnine. Projekt APN-a ulazi u osmi krug, od 2017. do danas odboreno je više od 27 tisuća subvencija.

“Rekao bih da oni koji su kupili posebno u prvom ciklusu su jako dobro prošli, ali u ovim sljedećim ciklusima, ali i za one koji nisu kupili i ne kupuju ustvari je ovo mjera koja je dovela do onoga što imamo danas – visoke cijene nekretnina”, naveo je stručnjak za tržište nekretnina Boro Vujović koji naglašava da to nije jedini uzrok, ali jeste jedan od čimbenika koji je imao utjecaj.

Posljednji krug APN-a: Što dalje?

Prema Zakonu, ovaj krug trebao bi biti i posljednji – no još nije odlučeno o sudbini subvencija za stanove, a moguće su promjene i za POS-ove stanove – jer država najavljuje reviziju svega.

“Imamo vremena godinu dana za jedan novi model rješavanja stambenog pitanja za mlade, ali strategija će pokazati hoćemo li ćemo s njim nastaviti, možda u izmjenjenom obliku, postavit ćemo se prema čuvenom POS-u i voditi računa da je na hrvatskom tržištu nužan novi broj stanova koje bi gradila država, ali ne za prodaju nego za najam”, kazao je ministar graditeljstva Branko Bančić.

Planovi su to ministra Bačića koje tek treba staviti na papir.

U ministarstvu graditeljstva kažu da je oformljena radna skupina koja bi na temelju raznih analiza koje se rade trebala tijekom godine donijeti novu strategiju stambene politike do 20230. godine. Ta bi strategija trebala definirati i modele za rješavanje stambene politike i državnog subvencionirnaja.

Strategiju jedva čekaju i u oporbi, Zeleno lijeva koalicija već je prozvala Vladu jer ne čini ništa za mlade koji niti mogu kupiti nove stanove, niti si mogu priuštiti skupe najmove. Ne sviđa im se Bačićeva najava o subvencijama, ali slažu se s gradnjom državnih stanova za najam.

“Da bi se stabilizirala cijena najma na tržištu, država mora davati priuštive stanove u najam, ispod tržišne cijene, a da bi se to napravilo, nužno je da država povećava stambeni fond i kroz izgradnju novih stanova i kroz otkup stanova i kroz sređivanje registra državne imovine, to je aposlutno nužno”, ističe Jelena Miloš iz Možemo!.

Nužno je promjeniti i Zakon, potaknuti stanodavce da registriraju podstanare – ali i strategiju i realizaciju naposlijetku ne zakopati u tunele obećanja danih u predizborno vrijeme.

