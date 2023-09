Metoda ‘prvo plati sebi’: Milun otkriva kako popraviti kućni budžet u doba inflacije

Podijeli :

Sandra Simunovic/PIXSELL

Kako gospodariti kućnim budžetom u doba galopirajuće inflacije i može li se ipak nešto uštedjeti?

“Jako teško, baš su izdani i rezultati financijske pismenosti. Znači, bilo je istraživanje prošle godine, 2000. godine štedjelo je 68 posto ljudi, sada 51 posto. To je jednostavno sasvim normalno. Ljudi štede manje jer nemaju. Neki mogu štedjeti, mislim imamo više od 30 milijardi eura na štednji mi Hrvati”, rekao je za RTL Direkt profesor matematike i financijski vloger Toni Milun.

Priznaje da je i njemu tijekom godišnjeg odmora “procurilo” dosta novca.

“Kuglicu sladoleda ni jednu nisam kupio. U dućanu je bilo za euro, a nisam toliki ljubitelj sladoleda. Ali curilo mi je, znao sam par puta otići u restoran neki i cijene su negdje bile stvarno velike. Inače provjeravam na Google maps, gledam i ocjenu i cijenu, ali to nije toliko ažurirano. Cijene su otišle gore, tako da su i meni procurili novci, što mi nije drago”, dodaje Milun.

Uzmite papir i olovku

Kaže da je baš otkazao jednu od pretplata za TV streaming koju je imao, jer je shvatio da mu je besmisleno, kao i da bi bilo uputno manje naručivati hranu, jer je to redovito dosta skupo.

Svima preporučuje da uzmu papir i olovku i svakodnevno zapisuju sve troškove kako bi utvrdili gdje novac curi.

Korisno bi bilo držati se i metode “prvo plati sebi”.

“To je metoda prvo plati budućem sebi. Nemoj kupiti novu majicu, nego plati za svoju budućnost. Izdvoji ili za mirovinu ili za budućnost tako da ti se to ukamaćuje i oplođuje. No ne mogu to svi. Nekima treba i državna pomoć, primjerice umirovljenici ne mogu štedjeti ili oni koji su na minimalcima. Država mora uskočiti, ali ovi koji imaju iznadprosječne plaće, i dalje tu postoji prostor za štednju i plaćanje prvome sebi.

Mi imamo to neko ponašanje u Hrvatskoj, baš su rezultati istraživanja su pokazali da naše znanje nije toliko loše. Znanje nam je okej, ali naše ponašanje. Ljudi ne plaćaju račune na vrijeme, ne štede i odnos. To je ono ‘živi se za danas’, nemamo osjećaj da je dobro ulagati za budućnost. Kad se usporedi s drugim državama, mi smo daleko ispod prosjeka po stavovima i po ponašanju i recimo mogli bi se ugledati na Slovence koji su tu izvrsni. Oni su 2019./2020. dijelili prvo mjesto s Hong Kongom”, tumači Milun.

Slovenci bolji

Što to Slovenci rade bolje od nas?

“Evo jedna sitnica, kad su uvodili euro, kad su cijene skakale u trgovinama, oni su jednostavno odlučili ‘tu više neću dolaziti, mijenjam trgovinu’. Mi smo u Hrvatskoj dosta robovi navika, teško mijenjamo svoje navike. Evo sada je jesen, prilika da možda promijenimo jednu naviku. Možda ne odemo na kavu koja nam se ne sviđa, ili ne naručujemo hranu. Plaćaju se neke pretplate koje zaista ne trebaju. Ionako ne možemo uživati u svemu, ja ne ispunim sve svoje želje, možda se sad odreći još jedne koja nam ne donosi toliko zadovoljstva.”, zaključuje Milun, prenosi Danas.hr.

