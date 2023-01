Podijeli :

Ministar Davor Filipović predstavio je mjere kojima Vlada planira zaustaviti neopravdano podizanje cijena nakon uvođenja eura.

“Obvezuju se svi poslovni subjekti i drugi koji su povisili cijene roba i usluga da revidiraju cijene sukladno temeljnim načelima prava i zakona i to na način da najviše cijene budu određene na dan 31. 12.”, kazao je.

Najavio je i pojačane kontrole. “Zadužuju se inspektorat, porezna, carina, ministarstva, HNB… da bez odgode, u okviru svoje nadležnosti provedu pojačani nadzor subjekata”, rekao je Filipović. Dodao je da će Ministarstvo gospodarstva pratiti cijene i ljudima ponuditi usporedbu cijena kod raznih subjekata.

“Zadužuju se ministarstvo gospodarstva i poljoprivrede i druga tijela razmotre izmjenu odgovorarajućih propisa”, dodao je.

Šef Inspektorata Andrija Mikulić naveo je da su pojačani nadzori po zprimljenim prijavama potrošača.

“Od 2. do 4. siječnja 2023. inspekcija je obavila više od 200 nadzora u pdoručju trgovine na malo i uslužnim djelatnostima (frizerske usluge, usluge njege…). Utvrđeno je povećanje cijena u određenom razdoblju: u trgovini je zabilježen rast cijena od 3 do 19 cijena i to za čokoladu, pekarske proizvode, kava, pivo i drugi artikli”, naveo je Mikulić.

“U uslužnim djelatnostima se ustanovilo povećanje cijena također i to od 10 do 80 posto”, dodao je.

“U zadnja dva dana u 306 nadzora utvrdili smo 96 prekršaja što je 31 posto”, rekao je, dodajući da će se inspeckijski nadzori nastaviti kontinuirano i pojačano.

“Ovo nije nikakva molba, nemojte loviti u mutnom”

Ministar Davor Filipović stao je nakon sjednice Vlade pred novinare. Kaže kako je Vlada obvezala sve da se vrate cijene.

“Ovo je odluka kojom se šalje jasna poruka da se mora misliti na naše sugrađane i da se ne smije neopravdano dizati cijene. U nekim su situacijama cijene išle gore i do 80 posto, to se ne smije raditi. Svi koji se ne budu držali ovog zaključka, morat će nadležnim tijelima položiti račune. U slučaju da se to ne dogodi, iako vjerujem da će se svako razuman pridržavati ovog zaključka, to ne isključuje da ćemo mi u budućem razdoblju pribjeći i drugim načinima, možda i drugačijim poreznim opterećenjima”, rekao je Filipović dodajući da se ne može dogoditi da Vlada zbog krize isplaćuje plaću tisućama radnika u privatnom sektoru, a da neki odluče povećati cijene i direktno rušiti standard građana i potpirivati inflaciju.

“Ovo nije nikakva molba, ovo je obvezujući zaključak. Jasno je poručeno da obvezujemo subjekte da vrate cijene na one od 31. 12. 2022.”, kaže Filipović koji je uvjeren da će svi poštovati zaključak Vlade. “Tijela države će se pobrinuti da se on i poštuje”, kaže dodajući da u trenucima krize svi trebaju postupati partnerski.

Na pitanje o crnim listama, Filipović kaže kako su odluke Vlade pravno utemeljena. “Kad govorimo o crnim listama, trenutno se na stranicama Ministarstva mogu vidjeti izvještaji koji prate kretanje proizvoda iz devet gradova, s 800 prodajnih mjesta. To su izvještaji koji analitički govore kolika je bila cijena. Još ćemo pojačati tu analitiku tako da će građani moći pratiti kretanje cijena u centrima po pojedinim artiklima”, kaže Filipović koji smatra i da će se na ovaj način vidjeti tko misli na građane, a tko neopravdano diže cijene. “Svi se moraju ponašati odgovorno. Vraćamo cijene od 31. 12., nemojte raditi nepotrebna poskupljenja, nemojte loviti u mutnom”, kaže Filipović i dodaje kako se nada da neće morati koristiti dodatne mehanizme koji su na raspolaganju.

“Nikome nije porastao nikakav input preko vikenda, ovo je bio pokušaj onih koji su htjeli dodatnu zaradu… to neće proći”, rekao je Filipović. “Ovaj će zaključak biti na snazi dok god građani šalju različite prigovore i gdje god građani sugeriraju da nešto nije u redu. Za razdoblje dok traje pojačani nadzor i dok inspekcijski nadzori na završe”, kaže ministar.

Više cijene u telekomima

I telekomi su najavili povećanje cijena. Filipović kaže da to vidi kao problem, i to ozbiljan problem. “Telekomi su obuhvaćeni mjerom kad govorimo o cijeni struje. Nije korektno najavljivati nikakva poskupljenja, posebno od strane telekoma. Oni dobivaju jeftinu struju, pozivamo ih da revidiraju to promišljanje, ako već nisu nešto povećali i da se drže ovoga da cijene budu na 31. 12.”

Ministar kaže kako je krajnji trenutak da svi počnu djelovati odgovorno i misliti na dobrobit građana te da je zaključak Vlade obvezujući i da će Vlada pomno motriti na sve koji ga pokušaju zaobići.

8000 nadzora

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić objasnio je kako postoji metodologija kojom se može utvrditi što je opravdano, što neopravdano dizanje cijena.

Od rujna je provedeno, prema njegovim riječima oko 8000 nazdora, a utvrđeno 1750 povreda zakona.

U zadnjih 48 sati provedeno je 350 nadzora i ustanovljeno je da je u svim segmetnima (trgovini, ugostiteljstvu…) došlo do podizanja cijena, i to, u prosjeku, za 31 posto.

Mikulić kaže da postoje upravne i prekršajne mjere, gdje se zabranje ta praksa i izriču kazne u vrijednosti oko 26 tisuća eura ili 200 tisuća kuna za pravne osobe koje budu u prekršaju.

“Ako vam je netko tri puta pružio ruku i bio dobar partner, onda valjda treba i s druge strane shvatiti da neke stvari ne prolaze i ne kršiti propise”, kaže Mikulić dodajući da “sve ima svoje granice, pa i partnerski odnos”.

Mikulić je naveo primjer lanca u kojemu je jedna vrsta vina preko noći poskupjela za gotovo sto posto. “Mislim da je najbolje da potrošač vidi cijene i sam odluči gdje će potrošiti novac. Ali i crne liste, ako se odluči, zašto ne. Ova Vlada radi sve isključivo u funkciji zaštite hrvatskog potrošača”, rekao je Mikulić.