Ministrica poručila poslodavcima: Kvalitetnog radnika morate i adekvatno platiti

Gošća Newsrooma bila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac. Govorila je o strategiji turizma, marketinškim kampanjama, broju gostiju i noćenja te drugim temama u turizmu.

Na kritiku da je u jednom spotu prikazano sunce i more, iako Hrvatska ima i može ponuditi puno više, ministrica odgovara da upravo zato Hrvatska turistička zajednica završava Strateški marketinški operativni plan te da je Strategija održivog turizma do 2030. godine usvojena u Hrvatskom saboru.

“Oni trebaju krenuti u smjeru poruka i ciljeva glavne strategije razvoja održivog turizma. Sam strateški marketinški operativni plan koji će uskoro biti prezentiran nama svima članovima Turističkog vijeća i Skupštini i usvojen treba krenuti smjernicama održivosti i smjernicama da se ne oslanjamo na adute sunca i mora jer smo svi to već odavno prošli. Naravno da su oni bitni, da su jedni od glavnih motiva dolazaka, ali Hrvatska ima jako puno toga za ponuditi”, kaže ministrica Brnjac.

“Usmjereni smo na produživanje sezone”

Dodaje da se Ministarstvo turizma orjentiralo na pred i postsezonu i na prezentaciju naše prirodne i kulturne baštine i svega onoga zbog čega turisti dolaze.

“A ovo što vidimo u prvih nekoliko mjeseci, povećan broj dolazaka i noćenja, to je ono što želimo, to su upravo sve one marketinške aktivnosti i na sajmovima, prema čemu smo orjentirani, da preusmjerimo dolazak turista iz 6., 7., 8. mjeseca i da rasteretimo taj dio godine i da stvorimo predsezonu i postsezonu”, kaže ministrica Brnjac.

Može li u Hrvatskoj zaživjeti “pospani” turizam? Buja turizam u kampovima, neke kućice idu do 400 eura dnevno u špici sezone

Govorila je da je na više sastanaka s predstavnicima i direktorima turističke zajednice govorila o produživanju turističke godine, ne samo sezone i kako ostvariti taj cilj. Rekla je i da su svi natječaji koji jesu kako od ministarstva tako i turističke zajednice su usmjereni na produživanje sezone.

“Stvarno imamo toliko toga što se događa i što se potiče u pred i postsezoni”, kaže ministrica i dodaje da sad već u predsozeni imamo 20 posto više noćenja od siječnja do travnja.

Rekla je da sve investicije koje Ministarstvo turizma provodi su investicije koje stvaraju dodanu turističku vrijednost kroz posebne oblike turizma.

“Premašili smo rekordnu 2019. godinu”

Govorila je i o svojim predviđanjima za sezonu. Rekla je da su, po izvještajima HNB-a, prihodi od stranih turista, premašili rekordnu 2019. godinu te da ministarstvo već sad, zbog rasta prihoda, kao referentnu godinu uzima 2022. godinu. “No, nama nije cilj povećati broj noćenja, već ih ravnomjerno rasporediti kroz cijelu godinu i upravo zato smo strukturirano napravili plan kako ćemo ulagati sredstva, gdje ćemo ih ulagati i kako ćemo poticati turističke destinacije i regionalno razvijati turizam”, ističe ministrica.

Komentirala je i žalbe turista na visoke cijena.

“Smjer u kojem turizam ide, nije dobar smjer. Trebamo napraviti neki balans” Kad uložimo novac iz NPOO-a u turizam evo što ćemo dobiti, brojke su dramatične!

“Naša strategija nije da budemo destinacija masovnog turizma. Mi želimo biti visokokvalitetna destinacija i svakako moramo imati investicijski ciklus i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, zatim kroz višegodišnji financijski okvir iz kojeg smo prvi put dobili novac za ulaganje”, rekla je ministrica koja je objasnila za što se taj novac sve može koristiti od financiranja dodatnih sadržaja poput sportskih igrališta i bazena do zelene tranzicije.

Rekla je da kroz taj segment vode računa da imaju visokokvalitetni turizam. Također, spomenula je i Vladu koja je jako puno uložila u očuvanje radnih mjesta i borbu protiv inflacije.

“Cijena mora pratiti kvalitetu”

Također rekla je da je normalno da su poduzetnicima u turizmu rasli troškovi, počevši od plaća radnika, za koje kaže da su rasle i do 25 posto, do svih ostalih.

“Cijena mora pratiti kvalitetu. Ako nema kvalitete, onda ne možemo ni opravdati povećanje cijena”, kaže ministrica.

Rekla je da ako se neopravdano diže cijena, a ne opravdavate ih kvalitetom, da ne možete računati na dugoročni rast. “Mislim da mi imamo veliki raspon kvalitetne ponude uz različitu cjenovnu ponudu i to mora biti jer su nama domaći turisti izuzetno važni”, rekla je mnistrica.

Ministrica je otkrila i koliko su porasle cijene u hotelima. “U hotelima su porasle cijene od 5 do 10 posto, ovisno o stupnju podizanja kvalitete. Ako nema podizanja kvalitete onda nema opravdanog podizanja cijena.”

Amerikanci se raspisali o Hrvatskoj: Kako će euro utjecati na turizam? Kako će hrvatski turizam izgledati u budućnosti? Brnjac otkrila glavne ciljeve

Kaže da u samoj špici sezone imamo jako dobre prognoze. “Ako nastavimo ovakvim smjerom možemo biti jedna cijelogodišnja održiva turistička destinacija. Ono oko čega moramo voditi računa je da ti turisti koji dolaze budu zadovoljni kvalitetom i da se vodi računa o svim segmentima”, kaže Brnjac.

Rekla je da se radi reforma upravljanja turizmom koja bi trebala voditi tome da turisti dolaze u Hrvatsku cijele godine kako bi se popunili mjeseci koji nisu najatraktivniji. Također, govorila je i o Zakonu o turizmu te o održivom turizmu i kako ga provoditi na terenu, koje projekte poticati i kako ih provoditi.

“Nedostatak radnika je problem cijele Europe”

Govorila je i o nedostatku radne snage i kvalitete radne snage. “To je problem cijele Europe”, kaže ministrica i dodaje da se taj problem pokušava riješiti na međuresornim sastancima Ministarstva turizma, Ministarstva financija, Ministarstva rada i drugih s premijerom.

Kako zadržati strane radnike u Hrvatskoj? Njemačka ima prokušanu formulu Dva mjesta u Hrvatskoj uvrštena na popis 25 najljepših destinacija Europe Hoće li hrvatska obala uskoro postati destinacija samo za strance?

“Sve velike ozbiljne hotelske kuće već su lani na završetku sezone počele tražiti i za ovu sezonu”, rekla je Brnjac. Objasnila je da Ministarstvo turizma daje stipendije mladim ljudima za profesionalna usavršavanja koje su nedavno digli na 2000 kuna te da su različitim načinima, od olakšanja dobivanja dozvola za rad strancima preko dizanja imovinskog cenzusa pokušali pronaći način da se omogući što više radnika za sezonu.

Poslala je i poruku poslodavcima. “Ako želite kvalitetnog radnika, morate te ga i adekvatno platiti”, rekla je ministrica i dodala da je posao u turizmu zanimljiv, ali zahtjevan.

Rekla je i da ona ima informacije da su se manje više poslodavci svi pobrinuli da imaju radnike za sezonu.

“Kad planirate na vrijeme proces onda nećete imati problema sa MUP-om, obradama podataka. Uvijek će biti nedostatak djelatnika negdje, ali to je problem s kojima se mi suočavamo odavano. Zato mi nudimo stipendije mladima i tu ministarstvo pokriva 70 posto troška, a ostalo je na poduzetnicima”, rekla je ministrica.

