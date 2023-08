Nazire se kraj inflaciji? Ekonomski analitičar: “To je ohrabrujuće”

Podijeli :

Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao i dalje prisutnu inflaciju.

Novotny kaže da ne treba biti pesimističan što se tiče jeseni. “Hrvatska je dio europskom monetarnog prostora i vidimo da se Europska središnja banka bori protiv inflacije. Mi inflaciju nismo imali dugo vremena pa smo se odvikli od tog fenomena, no pitanje možemo li u kratko roku izbaciti inflaciju iz ekonomskog prostora. Ja u to ne vjerujem. Jedino ako se središnje banke odluče na smanjivanje monetarnog novca u opticaju”, rekao je.

“U onom trenutku kada potrošači više ne budu mogli plaćati visoke cijene one će početi padati. To se događa na tržištu energenata u proteklih mjesec, dva. To je ohrabrujuće i jako dobra vijest. Zašto se to ne preljeva na naše derivate, to je pitanje za naše kreatore politika. Zašto su dovozili da se na tržištu stvori oligopol, da tri kompanije kontroliraju 2/3 tržišta? U Njemačkoj i Austriji su cijene derivata manje iako nisu intervenirali u tržište. Negdje je i pala potrošnja energije, na primjer gradovi se manje osvjetljavaju, potrošači su smanjili isto potrošnju”, dodao je.

Kod nas se to nije dogodilo je na “apele nitko ne reagira, već treba reagirati tržište”. “Vlada je dala do znanja da će i u buduće intervenirati. Hrvatska po stanovniku troši više električne energije nego u Austriji ili Italiji. Mi nismo osjetili onu pravu cijenu energenata”, napominje.

“Mi preko cijena električne energije vodimo neku kvazi-socijalnu politiku što nije dobro. Građani su pošteđeni velikih cijena, no mali poduzetnici nisu. Mora se pronaći drugačiji tržišni mehanizam prelijevanja troškova energenata na energiju. Hrvatska ne proizvodi dovoljno energije. Kada su cijene veće korisnici se počinju ponašati racionalnije”, tvrdi Novotny.

“Kućanstva moraju početi plaćati fer cijenu energije. Tako je u cijeloj EU”, dodao je.

