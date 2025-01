Netflix ponovno poskupio, korisnici izgubili živce: “Gotovo je, otkazujem pretplatu!”

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Poskupljenja nisu samo hrvatski problem, niti se neprijatelje pronalazi samo u trgovima, ugostiteljima ili državnim vlastima. Nezadovoljstvo mogu izazvati i oni u zabavnoj industriji, kao trenutno Netflix.

Naime, ponovno su u toj kompaniji odlučili povećati cijene za pretplatnike. I to bez upozorenja, što je dodatno omalovažavajuće. Ali, dioničare je obavijestio, da bi tek nakon što je sve već dogovoreno, pred gotov čin postavio korisnike.

Veliki udar na džepove: Netflix znatno povećao cijene za Hrvatsku

U vremenima kada inflacija ozbiljno pogađa gotovo svakoga, ovo je bila savršena prilika za korisnike da razmisle isplati li im se zadržati pretplatu. Neki su objavili da godinama – čak i desetljećima – nisu otkazali pretplatu, ali sada uzimaju pauzu. Neki su rekli da će se vratiti kada izađu određena serija ili film, dok su drugi odlučili trajno napustiti Netflix iz principa.

Cijene za američko tržište porasle su na 7,99 dolara mjesečno za Standard pakete s oglasima, kao i na 17,99 za one bez oglasa. Riječ je o čak 2,5 dolara poskupljenja i to je teško “prožvakati”. Premium pretplatnici moraju plaćati dva dolara više – 24,99 dolara. Čak je i dodatna naknada za dodavanje kućanstva porasla sa 7,99 na 8,99 dolara mjesečno.

“Stiglo je bez ikakve najave! Gotovo, to je kap koja je prelila čašu. Više se nema praktički što za gledati, a stalno dižu cijene. Nakon 20 godina, otkazat ću pretplatu”, samo je jedan od komentara nezadovoljnih korisnika, prenosi Comicbook.

Kao i uvijek, poskupljenje je potaknulo raspravu o strategijama pauziranja pretplate umjesto potpunog otkazivanja usluge. Netflix čak nudi tu opciju kako bi korisnici mogli uštedjeti nekoliko mjeseci naknade bez trajnog prekida članstva.

Nekima je to prevelika gnjavaža i samo još jedno poniženje uz rastuće cijene. Drugima je to posljednja pogodnost koja nije ukinuta. Iako, naveliko se govori o uvođenju naknada za one koji odustanu pa se vrate pretplati.

