Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao ekonomsku situaciju u Hrvatskoj.

“Inflacija usporava. To je globani trend. Hrvatska nije otok da bismo mogli govoriti o internim procesima. Vidimo usporavanje rasta cijena, dok to dođe do Hrvatske kao periferije ekonomskih događaja u europskoj uniji treba proći nekoliko mjeseci. Na ljeto ćemo možda doći do nekih boljih, vidljivijih rezultata usporavanja rasta cijena, ali to ne znači da ćemo se vratiti na one cijene prije inflacije”.

Stručnjak ipak ističe da neće doći do pada cijena: “Potrošači moraju naučiti živjeti s inflacijom, ali stope rasta inflacije će biti manje. Neće doći do pada cijena, to se još u povijesti ekonomskoj nije dogodilo”.

Inflacija u veljači usporila na 11,9 posto

Na pitanje hoće li doći do recesije, odgovara: “Nema recesije u inflaciji, ona uvijek hrani sama sebe. Poduzeća su u vrlo dobrom stanju u eurozoni i Hrvatskoj. INA je javno objavila da ima povijesno najbolje rezultate. Čim su poduzeća u takvom stanju, tu onda recesije i pada ekonomske aktivnosti neće biti. Hrvatsko tržište rada pokazuje da je potražnja ogromna. Ne vidimo povećanje nezaposlenosti, nego vidimo rast zaposlenosti”.

Objasnio je kome inflacija pogoduje, a tko najviše strada: “Inflacija je po definiciji indirektni porez jer viša stopa PDV-a donosi više prihoda državi. Ona pogoduje i poduzećima, ona dižu plaće svojim zaposlenicima jer je tržište rada prilično dinamično pa će radnici otići tamo gdje su plaće više. U inflaciji najviše stradaju socijalne grupe kao što su umirovljenici, koje su već ugrožene i kojima se prihodi sporije povećavaju. Ono što mene smeta kod inflacije je da Vlada raspoređuje višak novca iz proračuna, a ne tržište. Ne može Vlada brinuti o nama – to je naš novac”.

“Ja nisam pobornik državne intervencije, odnosno Vladine kao uže političke elite koja u naše ime upravlja javnim poslovima i novcem. U takvom kontekstu tržišne ekonomije Vlada je previše intervenirala”.

Ministar Primorac je rekao da bi uveo mjeru prema dohodovnom cenzusu, da onaj tko ima više plati više, a onaj koji ima manje plati manje: “To je jedini ispravan put. Vidi se da iz njega progovara ekonomist koji ima znanja i empirijskih dokaza. Mnogi dokazi pokazuju da horizontalne mjere ne uspijevaju – kad se svima jednako snižavaju troškovi, time se ne povećava ukupna produktivnost. Takve su mjere uništile hrvatsku poljoprivredu jer nisu podigle produktivnost. tek sad kad se iz EU fondova vertikalno intervenira, vidimo neke pomake”.

Cijene struje i plina

Kad je riječ o cijenama struje i plina, kaže: “Mislim da je ključni problem što se tiče energije to što imamo dualitet u cijenama – jedan tarifni model za poduzetnike, a drugi za kućanstva. To je jako loše. To nema nijedna europska zemlja, posebno ne u europodručju. To znači da se socijalna politika vodi preko politika cijena. Čujem iz Vladinih krugova da kažu nema problema, HEP može izdržati – HEP nije socijalna ustanova, ali neće imati investicije, ulagati u nove proizvodne i distributivne pogone. To nije dobro. Socijalne politike se ne smiju voditi preko tržišta, to se ne radi!”, upozorava ekonomist.

“Ako Vlada ne dovede cijenu plina u razumne okvire, zatvorit će se obrti” Novotny o narodnim obveznicama: Građani se ne moraju bojati, rizik nije visok

Kaže da je moguće uštedjeti energiju: “Mi znamo da 30 do 40 posto energije mi bacamo kroz prozor. To je poznata činjenica, trebalo bi to izmjeriti. Kad je cijena električne energije vrlo niska, a za poduzetnike vrlo visoka, time postaju jako nekonkurentni na tržištu. Poduzetnički sektor je doista u velikom problemu što se energije tiče”.

Na pitanje zašto nema političke volje da se to promijeni: “Naša politika ima vrlo kratke poglede. Svaka vlada počinje iz početka. Hrvatska ima poseban problem jer je turistička zemlja pa koristi preveliku količinu energije za rashlađivanje turističkih kapaciteta. To je jedan od problema ekonomike turizma koji koristi preveliku količinu energije za malo outputa. Imamo čitav niz problema koji se ne rješavaju jer su političke elite kratkoročne. Bore se oko nekih pitanja koja nisu relevantna dugoročno”.

“Turizam će odraditi dio posla”

No, Novotny zaključuje optimističnim prognozama.

“Trend rasta je dobar, poduzeća nisu u lošem stanju, turizam će opet odraditi svoj dio posla. Ekonomija nam nije tako loša, ali pozitivni trendovi se poništavaju s negativnim trenovima u političkoj sferi. Ja bih zagovarao depolitizaciju politike – da javni sektor osigura javne usluge kako treba, da se fokusira na znanje koje nam nedostaje. Osigurajte nam kvalitetno obrazovanje, zdravstvo, školstvo, socijalne usluge i bit ćemo zadovoljni. Trend je pozitivan i mislim da ćemo to doživjeti relativno brzo. Mislim da idemo u dobrom smjeru i pri tome to nije pitanje nijedne vlade, to je jednostavno proces koji traje već 20 godina. i da zaključim, Hrvatska ne može ostati nerazvijena u blizini visoko razvijenih zemalja kao što su Bavarska, Austrija, sjeverna Italija i Slovenija”.

