Objavljeni detalji sporazuma sa SAD-om koji Zelenski ne želi potpisati

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je svojim ministrima naredio da ne potpišu prijedlog sporazuma koji bi Sjedinjenim Državama omogućio pristup ukrajinskim rijetkim zemnim mineralima, jer je dokument bio previše usmjeren na interese SAD-a.

Prijedlog, koji je bio ključni dio razgovora Zelenskog s potpredsjednikom SAD-a JD Vanceom tijekom sigurnosne konferencije u petak, nije ponudio nikakve konkretne sigurnosne garancije zauzvrat, prema riječima jednog aktualnog i jednog bivšeg visokog ukrajinskog dužnosnika upoznatih s razgovorima, prenosi AP.

Odluka Zelenskog da ne prihvati prijedlog, barem za sada, opisana je kao “kratkovidna“ od strane jednog visokog dužnosnika Bijele kuće.

“Nisam dopustio ministrima da potpišu relevantni sporazum jer smatram da nije spreman za zaštitu nas, naših interesa“, rekao je Zelenski u subotu u Munchenu.

Prijedlog se fokusirao na to kako bi SAD mogao koristiti rijetke zemne minerale Ukrajine “kao kompenzaciju“ za već pruženu podršku Ukrajini od strane Bidenove administracije i kao plaćanje za buduću pomoć, rekli su aktualni i bivši visoki ukrajinski dužnosnici, koji su govorili anonimno kako bi mogli slobodno iznijeti svoja mišljenja.

Zelenski inzistira na sigurnosnim garancijama

Ukrajina posjeduje ogromne rezerve ključnih minerala koji se koriste u zrakoplovnoj industriji, obrambenoj industriji i nuklearnoj industriji. Trumpova administracija je naznačila da je zainteresirana za pristup tim mineralima kako bi smanjila ovisnost o Kini, no Zelenski je rekao da bi svaka eksploatacija trebala biti povezana s sigurnosnim garancijama za Ukrajinu koje bi spriječile buduću rusku agresiju.

“Za mene je vrlo važna povezanost između nekih sigurnosnih garancija i nekih ulaganja“, rekao je ukrajinski predsjednik za AP.

Zelenski nije ulazio u detalje o tome zašto je naredio svojim dužnosnicima da ne potpišu dokument koji je ukrajinskim dužnosnicima u srijedu predao američki ministar financija Scott Bassent tijekom posjeta Kijevu.

“To je kolonijalni sporazum i Zelenski to ne može potpisati“, rekao je bivši visoki dužnosnik.

Glasnogovornik Nacionalnog sigurnosnog vijeća Bijele kuće, Brian Hughes, nije izričito potvrdio ponudu, ali je u izjavi rekao da je “predsjednik Zelenski kratkovidan u pogledu izvanredne prilike koju je Trumpova administracija ponudila Ukrajini“.

Trumpova administracija umorna je od slanja dodatne američke pomoći Ukrajini, a Hughes je rekao da bi dogovor o mineralima omogućio američkim poreznim obveznicima da “nadoknade“ novac koji je poslan u Kijev, dok bi ujedno rastao ukrajinski gospodarstvo.

Hughes je dodao da Bijela kuća vjeruje da će „obvezujuće ekonomske veze sa Sjedinjenim Državama biti najbolja garancija protiv buduće agresije i integralni dio trajnog mira“. Dodao je: “SAD to prepoznaje, Rusi to prepoznaju, a Ukrajinci to moraju prepoznati.“

Ukrajinci brinu o sigurnosti mineralnih nalazišta od ruskih napada

Američki dužnosnici u razgovorima sa svojim ukrajinskim kolegama u Munchenu bili su komercijalno orijentirani i uglavnom koncentrirani na specifičnosti istraživanja minerala i kako formirati moguće partnerstvo s Ukrajinom za to, rekao je visoki dužnosnik.

Potencijalna vrijednost nalazišta u Ukrajini još uvijek nije razmatrana, budući da je mnogo toga neistraženo ili se nalazi blizu bojišnice.

Prema navodima, američki prijedlog očito nije uzimao u obzir kako će se nalazišta osigurati u slučaju nastavka ruske agresije. Dužnosnik je sugerirao da SAD „nema spremne odgovore“ na to pitanje i da će jedan od njihovih zaključaka iz razgovora u Munchenu biti kako osigurati bilo koju operaciju vađenja minerala u Ukrajini koja uključuje ljude i infrastrukturu.

Svaki sporazum mora biti u skladu s ukrajinskim zakonom i prihvatljiv ukrajinskom narodu, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik.

“Podzemlje pripada Ukrajincima prema ustavu“, rekla je Kseniiia Orynchak, osnivačica Nacionalne asocijacije za rudarsku industriju Ukrajine, sugerirajući da bi sporazum morao imati podršku naroda.

Zelenski i Vance nisu raspravljali o detaljima američkog dokumenta

Zelenski i Vance nisu raspravljali o detaljima američkog dokumenta tijekom svog sastanka u petak na munchenskoj konferenciji, rekao je visoki dužnosnik. Taj je sastanak bio „vrlo dobar“ i „substantivan“, a Vance je jasno dao do znanja da je njegov i Trumpov glavni cilj postizanje trajnog i održivog mira, rekao je visoki dužnosnik.

Zelenski je Vanceu rekao da pravi mir zahtijeva da Ukrajina bude u „jakom položaju“ prilikom početka pregovora, naglasio je da američki pregovarači trebaju doći u Ukrajinu i da SAD, Ukrajina i Europa moraju biti za pregovaračkim stolom u razgovorima s Rusijom.

Zelenski: “Nikada nećemo prihvatiti dogovor Trumpa i Putina”

Nema Europljana za pregovaračkim stolom?

Međutim, general Keith Kellogg, Trumpov specijalni izaslanik za Ukrajinu i Rusiju, gotovo je isključio Europljane iz bilo kojih razgovora između Ukrajine i Rusije, unatoč zahtjevu Zelenskog.

“Možete imati Ukrajince, Ruse i jasno Amerikance za stolom koji razgovaraju“, rekao je Kellogg na događaju koji je organizirao ukrajinski tajkun na munchenskoj konferenciji. Kada je upitan znači li to da Europljani neće biti uključeni, odgovorio je: “Ja sam pragmatičar. Mislim da to neće biti moguće.“

Ukrajina sada priprema “protuprijedlog“ koji će biti dostavljen SAD-u “u skoroj budućnosti“, rekao je dužnosnik.

“Mislim da je važno da potpredsjednik razumije da, ako želimo potpisati nešto, moramo razumjeti da će to funkcionirati“, rekao je Zelenski za AP.

To znači, dodao je, “da će donijeti novac i sigurnost“.

