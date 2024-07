Ove ribe u Jadranu ima više nego prijašnjih godina, ali to možda i nije dobra vijest

Podijeli :

Sezona lova na tune bliži se kraju, a ribari svjedoče da te ribe ove godine u Jadranu ima više nego prijašnjih godina pa čak i desetljeća. Veseli to i stručnjake jer je to znak da se ugrožena plavoperajna tuna oporavlja.

Veliko uzbuđenje tunolovaca kod Jabuke prije desetak dana. Braća Arković nikada u dvadesetak godina karijere, kažu, nisu ulovili na toliko tune odjednom, a pitanje je je li ikad i itko drugi.

“Vidiš ti šta je to. Vidiš koliko smo ulovili. Jedva smo ih čapali, od 20 do 200 kila.”

Koliko je težak ulog još se zbraja, bit će poznato za nekoliko dana. Njihov brod Preko jedan je od 18 brodova plivarica s dozvolom za tunolov u za to predviđeno vrijeme – od kraja travnja do kraja lipnja s mogućnošću produljenja do 15 srpnja. Tunolovci kažu, više nemaju problema s ulovom tune.

“Pri kraju smo ispunjavanja kvote, tune ima u moru. Inače, zadnjih šest godina od kada smo uspjeli produljiti sezonu za dvadesetak dana nemamo problem sa zadovoljavanjem kvote,” rekao je Kristijan Zanti, voditelj ribolova Sardina.

Stroge mjere zbog ugroženosti

Zbog ugroženosti plavoperajne tune još prije deset godina Međunarodna je organizacija koja se bavi njihovom zaštitom uvela stroge mjere kontrole i upravljanja tunolovom. One se provode i danas.

“Svaki ulov koji se prebacuje snima se stereoskopnim kamerama. Tuna se mora prebrojiti. Kad dođe na uzgajalište ona se ponovno broji tako da otprilike za svaki ulov znamo koje su to količine”, kazao je Ante Mišura, ravnatelj Uprave za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede.

Jedna od tih mjera su i kvote koje se određuju za svaku državu posebno, a onda država tu tonažu raspodjeluje tunolovcima u Hravtskoj – 900 tona kvota je primjerice za plivarice, 120 za udicu.

“Mi smo sada na preko tisuću tona, nema dugo da smo bili na kvoti od 300 tona – i država i cijeli Mediteran. tako da sa pojavom boljeg stanja onda se povećava kvota, kažem kvota je sad do 2025., a nakon toga će se ponovno raditi procjena stanja i nakon toga će se ponovno odlučit što dalje”, tvrdi Mišura.

Ugrožena tuna – polako se obnavlja, kažu na Institutu za oceanografiju – što zbog mjera, što zbog prirode.

Tunolovci imaju problem

“Ovi koji vjeruju da su te mjere urodile plodom, podržavaju ih i drže da je to zbog tih restriktivnih mjera i kontrola. Međutim, postoje i oni koji smatraju da je tu i priroda umiješala svoje prste da zbog globalnog zatopljenja mora da se sezona mrijesta produljila,” izjavio je Leon Grubišić iz Instituta za oceanografiju.

Međutim, tunolovci sada imaju novi problem: ulov je jača strana priče, kažu, situacija na tržištu slaba: sve je više ribe na tržištu, a u Japanu – zemlji u koju najčešće izvoze, kriza.

“Iz godinu u godinu, s povećanjima kvote cijena pada. Pogotovo ovaj naš biznis hrvatski, dakle s manjom ribom kojoj treba godinu i pol dana da se uzgoji više nije profitabilan. Ne znamo što će nam to u budućnosti donijeti. Za sada, nadamo se da će to ići na bolje”, kaže Zanti.

Pa sada, kažu, traže i pokušavaju probiti i na nova tržišta.

