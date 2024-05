Podaci EU-a pokazuju porast zaposlenih mladih ljudi koji žive s roditeljima – evo koliki rast bilježi Hrvatska

Podijeli :

Udio zaposlenih mladih ljudi koji žive s roditeljima u EU-u značajno je porastao posljednjih godina, pokazuju to podaci agencije EU-a, pri čemu je Irska nadmašila druge zemlje usred akutne stambene krize.

Analiza podataka Eurostata pokazala je da je udio zaposlenih između 25 i 34 godine koji žive u roditeljskom domu porastao s 24 posto na 27 posto između 2017. i 2022. godine.

Irska, gdje su se stanarine udvostručile od 2013., imala je porast od 13 postotnih bodova u udio zaposlenih mladih ljudi koji žive s roditeljima, sa 27 posto na 40 posto, prema analizi Eurofounda, agencije EU-a za poboljšanje životni i radni uvjeti.

Ostale zemlje koje su zabilježile porast između 2017. i 2022. uključuju Portugal, gdje je udio porastao s 41 posto na 52 posto, i Španjolsku, gdje je porastao s 35 posto na 42 posto. U Francuskoj je porastao s 10 na 12 posto, dok Italija bilježi rast s 41 na 48 posto, a Hrvatska s 58 na 65 posto.

Eurofound je objavio opsežno izvješće u kojem se ocrtavaju izazovi s kojima se suočavaju mladi ljudi u EU-u, uključujući stanovanje, krizu troškova života, mentalno zdravlje i nesigurna zaposlenja.

“Mladi ljudi koji žive s roditeljima imaju veću vjerojatnost da će imati poteškoća sa spajanjem kraja s krajem i da neće moći priuštiti neočekivane troškove, što sugerira da je manje vjerojatno da će se oni iz manje imućnih domova moći iseliti”, zaključili su autori izvješća.

Porast troškova života dolazi u pozadini sve većih troškova stanovanja u cijeloj eurozoni: između 2010. i 2022. cijene nekretnina u eurozoni porasle su za 47 posto, prema izvješću Eurostata iz 2023.

Izvješće Eurofounda pokazalo je da bi se polovica mladih ljudi koji žive s roditeljima željela iseliti u roku od godinu dana, no samo 28 posto je reklo da to aktivno planira učiniti, prenosi The Guardian.

