Porezna odgovorila računovođama koji se bune zbog novog Pravilnika

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Porezna uprava odgovorila je na pitanja N1 vezana uz niz negativnih reakcija koje su pratile javno savjetovanje o novom Pravilniku o doprinosima.

Vlada je posljednjom poreznom reformom izmijenila više zakona s područja poreza, koje uskoro stupaju na snagu. Između ostalih, pisao je naš Forbes, izmijenjen je i Zakon o doprinosima, kojim su predviđene olakšice kod plaćanja u I. mirovinski stup. No, umjesto jednostavnog rješenja, Vlada se odlučila za kompliciranu varijantu pa za plaću do 700 eura bruto, odbitak iznosi fiksno 300 eura, dok se za plaće od 700 do 1.300 eura olakšica postupno smanjuje po formuli: Od 1.300 se odbije iznos osnovice i zatim pomnoži s 0,5 kako bi se dobio iznos umanjenja, za svakog pojedinog zaposlenika.

Pobuna računovođa zbog novog načina obračuna plaća: Ovo je pisao netko tko očito nema ni elementarna znanja

“Postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima trajao je do 20. studenog 2023. godine. Tijekom savjetovanja zaprimljeni su komentari i primjedbe koje u ovom trenutku Ministarstvo financija, Porezna uprava pomno analizira. Na temelju analize, kao i uvijek do sada, sagledat će se mogućnost prihvaćanja komentara sve u cilju da se odredbe Pravilnika prilagode kako bi se maksimalno smanjilo dodatno administriranje pri obračunu plaće te olakšala provedba iste. Konačni tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima objavit će se u Narodnim novinama te će tek tada krenuti njegova primjena”, poručuju iz Porezne i dodaju kako im “stoga nije jasno kako se u javnosti izvode zaključci da komentari i primjedbe, prije svega računovođa, nisu uvaženi”.

“Napominjemo da se Prijedlogom Pravilnika uređuje način korištenja umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje I stup, te ne očekujemo kašnjenje isplate plaće no sigurni smo da će doći do porasta neto plaće za velik broj radnika koji imaju bruto plaću manju od 1.300€”, kažu iz Porezne u odgovoru na pitanja N1.

Podsjetimo, novi Pravilnik o doprinosima, oko kojeg je upravo završeno javno savjetovanje, izazvao je gotovo pobunu među računovođama, koji smatraju da će, ako zaista stupi na snagu, praktički biti nemoguće točno obračunati plaću. Tijekom savjetovanja pristiglo je čak 337 komentara – uglavnom računovođa ili poduzetnika – i gotovo svi su, blago rečeno, negativni.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.