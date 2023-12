Poznat datum isplate korisnicima samo inozemnih mirovina

Podijeli :

Pixabay

Isplata jednokratnog novčanog primanja, radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, korisnicima samo inozemnih mirovina s prebivalištem u Hrvatskoj počinje u četvrtak, 28. prosinca, izvijestili su u petak iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Jednokratno novčano primanje dobit će korisnici mirovina ostvarenih samo u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Ti su korisnici bili obvezni do 30. studenoga 2023. HZMO-u dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za rujan 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja, kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj.

Imovina obveznih mirovinskih fondova u studenome porasla za 429 milijuna eura

U ovoj isplati jednokratnu novčanu pomoć dobit će 5 354 korisnik mirovine, za što je osigurano 709.100,00 eura iz državnog proračuna.

Za 2 960 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 473.600 eura, za 1 306 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, a ukupno 156.720 eura.

Za 675 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, za što je osigurano 54.000,00 eura, a 413 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će primiti 60 eura, i za to je osigurano 24.780,00 eura iz državnog proračuna.

Isplata će se obaviti u skladu s odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 14. rujna 2023.,

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od 380.473.241,98 eura.

U prilogu dostavljamo obavijest Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima samo inozemnih mirovina radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, koja će biti u četvrtak 28. prosinca 2023.

Isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima samo inozemnih mirovina s prebivalištem u RH počinje 28. prosinca.

Umirovljenici o božićnici iz Vlade: “Imamo dvije zamjerke”

U četvrtak 28. prosinca 2023. počinje isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima koji primaju mirovinu samo iz inozemstva s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 14. rujna 2023., jednokratno novčano primanje (JNP) dobit će korisnici mirovina ostvarenih samo u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Navedeni korisnici bili su obvezni do 30. studenoga 2023. HZMO-u dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za rujan 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja, kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj.

U ovoj isplati JNP dobit će 5 354 korisnik mirovine, za što je osigurano 709.100,00 eura iz Državnog proračuna.

· Za 2 960 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 473.600,00 eura,

· za 1 306 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 156.720,00 eura,

· za 675 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i za to je osigurano 54.000,00 eura, a

· za 413 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 24.780,00 eura iz državnog proračuna.

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od 380.473.241,98 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.