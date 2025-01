Radimir Čačić: Dabro nije smio doći ni blizu ministarske funkcije, moglo se zaključiti da nije genij

Podijeli :

Predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić gostovao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem i komentirao probleme koji su isplivali na površinu nakon ostavke ministra Josipa Dabre.

“Moja procjena je da će se koalicija održati i da su sukobi mogući. Što se tiče bivšeg ministra Dabre, jasno je da on nije trebao doći ni blizu ministarske funkcije, a kamoli sjesti na stolicu jednog od ključnih resora u Hrvatskoj. I jednog od najosjetljivijih. I jednog u kojem otkad je Plenkovićeve vlade nitko nije napravio aspsolutno ništa. Posebno ne od strane nekog kao Dabro, za kojeg se moglo odmah zaključiti da nije genij. Ima tri godine nekakve škole za trenera i ne može se zaključiti je li završio fakultet u Travniku”, kazao je Čačić pa nastavio:

DORH se oglasio, kažu da provode izvide u vezi s Dabrom

“Njegovo ponašanje je infantilno, opasno i podložno kaznenom gonjenju, vjerojatno. Ako se sustav ne promijeni, gotovo da je neizbježno, a u tom smislu i legitimno, inzistiranje resornih ministara da imaju uvid na vertikalu. Snose odgovorno za vertikalu i najmanje što mogu tražiti je imati uvid. Ovdje, u ovom slučaju, riječ je o Hrvatskim šumama. One su leglo kriminala, to su stotine milijuna eura, to je tako otkad HDZ ima kontrolu nad njima. Ministrica Marija Vučković tvrdi da o tome nema spoznaju i ne govori istinu, blago rečeno. Osobno sam je upozorio na kriminal u Šumama prije tri i četiri godine. Kad god sam imao priliku sam joj to rekao i ona to dobro zna. Svi dobro znaju za taj kriminal.”

Spomenuo je jedno osobno iskustvo…

“Ilja Bašić (Milenko Bašić op.a. optuženik u aferi Vjetroelektrane), i o tome sam govorio, je čovjek koji je imao dovoljno bezobrazluka da dođe meni u ured i kaže “mi znamo nagraditi svoje prijatelje i obračunati se s neprijateljima”. To jer sam upozorio na kriminal koji se tada događao oko ugovora na vjetroelektranama. Smetalo mu je to oko dobivanja kredita u HBOR-u. Prijavio sam to, na kraju je završio u zatvoru, ali Turudić ga je pustio. To je ta ekipa, polusvijet i kriminalni milje. Nažalost, nema tko to otvoriti. Dok javne tvrtke vodi politika, ne mogu funkcionirati u korist građana.”

Osvrnuo se i na ograničenje cijena 50 proizvoda, što vidi kao socijalnu mjeru, ali ne i mjeru koja bi mogla donijeti nešto korisno.

“U redu, socijalna je mjera pa je kao takvu možemo pozdraviti. Ali, to se moglo i subvencijama. Nije to gospodarska politika ili borba protiv inflacije. Naprotiv, Vlada je kreirala inflaciju. Tako što nije napravila ništa, recimo, u sektoru poljoprivrede. Kad bismo bili samodostatni samo na pet proizvoda, već bi nam bilo bolje. Potpuna nesposobnost ove Vlade je očita. Ne bori se s inflacijom, rasipa se novcem zbog ostanka na vlasti, što smo vidjeli rastom plaća u javnom sektoru, što je u redu, ali potrebno je provesti reforme i prilagoditi broj radnih mjesta. No, Vlada se ne usudi odreći ni sto glasova”, zaključio je Radimir Čačić.

