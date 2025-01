SAD uveo sankcije Gazprom Neftu i srpskom NIS-u, Vučić: Razgovarat ću s Putinom

Podijeli :

Američka vlada stavila je pod sankcije više od 200 pojedinaca i subjekata koji djeluju u ruskom energetskom sektoru, uključujući Gazprom Neft i mnoge podružnice, među kojima je i NIS Srbija. Iz Janafa su poručili da s nadležnim resorima intenzivno surađuju na pronalaženju rješenja za ublažavanje posljedica na njihovo poslovanje.

Američka vlada poduzela je u petak mjere kako bi Rusiju lišila prihoda od njezinih energetskih kompanija, uključujući Gazprom Neft i mnoge njegove podružnice, među kojima je i NIS Srbija, izvijestili su iz Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu, a iz Janafa su poručili da s nadležnim vladinim resorima intenzivno surađuju na pronalaženju rješenja za ublažavanje posljedica na njihovo poslovanje.

SAD i RH surađuju

“Gazprom Neft posjeduje 50 posto Naftne industrije Srbije (NIS), a Rusija koristi svoj udio u dobiti od NIS-a za financiranje svoje brutalne agresije na Ukrajinu i potkopavanje stabilnosti u Europi; vjerujemo da bi alternativno vlasništvo za NIS donijelo veći mir i prosperitet u regiji.

Sjedinjene Države blisko surađuju s Hrvatskom kako bi ublažile svaki utjecaj ovih američkih sankcija na Janaf ili druge hrvatske tvrtke i osigurale da te radnje ne ugroze regionalnu energetsku sigurnost.

Kako budemo napredovali, nastavit ćemo se konzultirati s Hrvatskom i drugim partnerima o našem zajedničkom cilju lišavanja Rusije prihoda koje koristi za nastavak svog rata protiv Ukrajine”, izjavila je američka veleposlanica u Hrvatskoj Nathalie Rayes.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je, komentirajući odluku, da su to najoštrije sankcije koje pogađaju jednu tvrtku u Srbiji.

“Vlada Srbije prodala je NIS ruskom Gazpromnjeftu 2008. godine. Tadašnji predsjednik Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica donijeli su odluku da jedno od najvažnijih poduzeća predaju Gazpromneftu, naravno za primjerenu svotu. “Svih ovih godina NIS je značajno doprinosio i proračunu i brojnim razvojnim projektima Srbije”, rekao je Vučić na konferenciji za novinare.

“Srbija nije namjera, barem tako kažu, Amerikanci ne ciljaju nju, niti je to samo NIS, nego sveobuhvatni napad na Rusiju koja nema samo proizvodnju nafte, već i sve povezane tvrtke, uključujući i NIS. “, rekao je.

Amerika je, dodaje, izdala službeno priopćenje, a odluke su se “tek počele donositi”.

“Ovo su najoštrije sankcije koje pogađaju jednu kompaniju u Srbiji. Od nas traže potpuni izlazak ruskih interesa iz NIS Novi Sad. Pričekat ćemo kakva će druga tumačenja biti”, rekao je.

“Razgovarat ću s Putinom”

„Srbija nije neprijateljska zemlja Ruske Federacije i ne želi preuzimati tuđu imovinu. Prvo ću razgovarati s Putinom telefonom, a onda ću vidjeti kako će to ići na druge načine. Sutra imam razgovor s Amerikancima, a večeras oko 22 sata s predstavnicima Kine. “Imamo let za Šangaj i tamo ćemo to riješiti”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će tražiti od američke administracije da preispita tu odluku. “Da vidimo možemo li dobiti neke olakotne okolnosti”, rekao je.

