Sindikalist o Petrokemiji: Sjeo sam s ministrom Filipovićem i doživio šok

Što se događa s Petrokemijom, hoće li zainteresirani turski investitor odustati od kupnje PPD-ovog i INA-inog udjela zbog okolišne dozvole? Iz Ministarstva za sada tek odgovor - naći ćemo najbolji scenarij. Gost N1 Studija uživo bio je predsjednik Sindikata EKN-a Željko Klaus.

“Još 24. svibnja 2021. sindikat EKN-a saznaje da su se pojavili Turci – Yildirim – koji su izuzetno zainteresirani za udio vlasništva INA-e i PPD-a i mi javno izlazimo s takvom informacijom pa nas svi napdaju da unosimo nemir. No već 1. srpnja 2021. Yildirim kreće u proces dubinskog snimanja Petrokemije. To traje nekoliko mjeseci, svi znaju što se događa, zna to i država koja je pojedinačno najveći vlasnik”, ispričao je Klaus pa nastavio:

“Ono što znam je da su 10. studenog 2022. INA i PPD dogovorili s Yildirimom sve te potpisali kupoprodajni ugovor. I onda dolazimo u poziciju da se neko vrijeme ništa ne mijenja. Ono što je važno naglasiti, 22. studenoga 2022. na zahtjev sindikata vlasnici Yildirima dolaze u Kutinu, razgovaraju sa sindikatom, mediji sve to prate, ispada da je priča gotova. U siječnju ove godine Turci dobivaju sve potrebne suglasnosti okolnih zemalja, sve je spremno.”

No, Petrokemija i dalje ne radi. Ne radi od ožujka prošle godine.

“Normalno je da 2022. nije radile, cijene pline su bile divlje i to je ok. No krajem godine dolazi do pada cijene plina i svi očekujemo da se krene s proizvodnjom, no odjednom nastaje zatišje i ništa se ne događa. U veljači sam sjeo s ministrom Davorom Filipovićem i doživljavam šok. On je mene otprilike uvjeravao da ne može to tako, da oni ništa ne znaju o Turcima, nemaju pojma što Turci planiraju i da će oni učini sve da zaštite nacionalne i strateške interese. Pa bravo ministre, čestitam. Samo, gdje si bio u zadnje dvije godine”, rekao je Klaus.

“Ovo je drama! Proizvodnja mora krenuti ili će Petrokemija propasti”

Što se tiče ugovora INA i PPD-a s Turcima kaže da ne zna jesu li INA i PPD dobili novac, ali zna da je kupoprodajni ugovor potpisan.

“Dolazimo do momenta gdje imamo situaciju da su INA i PPD otišli, a nisu otišli i da je Yildiriim došao, a nije došao. Nevjerojatna situacija. Uprava koja sad sjedi u Petrokemiji ne odlučuje ni o čemu, ne mogu nikakve konkretne pozteze povući”, rekao je Klaus.

“Kada su INA i PPD ulazili u Petrokemiju poručio sam Vladi da se ne ponaša kao da nema ništa s Petrokemijom. I znate što? Četiri godine baš ih briga. A država ima dva člana u NO-u, jedan sjedi Plenkoviću u uredu, gospodin pokaz. Proizvodnja mora krenuti, ovo je drama, ne krene li ubrzo Petrokemija će propasti, to više nitko pokrenuti neće”, naglašava Klaus.

“Tražimo odgovor ministra Filipovića i premijera Plenkovića, jesu li vlasnici Turci (Yildrim) ili INA I PPD? Tko god da je pokrenite proizvodnju jer ćemo proći kao sisačka rafinefija”, zaključio je.

